台灣反瘦肉精毒豬聯盟•盼與AIT對話　蘇偉碩：萊劑訊息都有所本

反萊豬醫師蘇偉碩（左），21日與民間反瘦肉精毒豬聯盟公民團體等人，在美國在台協會（AIT）前舉行記者會，向AIT遞交對話邀請函，希望就萊... 反萊豬醫師蘇偉碩（左），21日與民間反瘦肉精毒豬聯盟公民團體等人，在美國在台協會（AIT）前舉行記者會，向AIT遞交對話邀請函，希望就萊克多巴胺健康風險，進行台美民間科學對話會。(中央社)

延伸閱讀

【萊豬爭議】台灣醫師蘇偉碩已更正誤植數據 衛福部長陳時中: 不排除撤告

台灣反萊豬醫師蘇偉碩遭衛福部告發•高雄警方通知25日到案說明 藍營質疑:現在是戒嚴時代嗎？！

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 反萊豬醫師蘇偉碩，今(21日) 上午與民間反瘦肉精毒豬聯盟公民團體等，前往美國在台協會（AIT）遞交對話邀請函時表示，

「現在有一種聲音，希望我對於錯誤訊息的部分表示道歉，但這些萊劑訊息都是有所本」。 （反萊豬醫師:蘇偉碩)

針對衛福部長陳時中稱若能達到以正視聽效果，不排除不提告；蘇偉碩上午回應說，台灣科學家已對萊豬有害身體健康做出證明，衛福部堅持提告，「我沒有關係，我一定會坦然接受(提告) 」。

蘇偉碩等人還致贈AIT處長酈英傑「台美友好，無萊盡歡」字畫，由現場的外圍駐衛警代收、轉交AIT。

反含萊克多巴胺美豬醫師蘇偉碩遭食藥署以散布不實訊息告發，陳時中今天在立法院受訪表示，提告主要是希望以正視聽，錯誤的訊息不要廣泛傳播，如果能夠達到這樣的效果，不排除就不提告。

蘇偉碩強調，最重要的是萊豬有害身體健康，而台灣的科學家也對此做出證明，

「我說出一個科學的事實，如果衛福部堅持要提告，我沒有關係，我一定會坦然接受」。

蘇偉碩指出，台灣科學家2015年曾用人體培養的細胞作試驗，證明萊克多巴胺對人體細胞有毒，「衛福部也看過那篇論文，他們沒有任何意見，表示他們也默認研究的真實性」。

蘇偉碩指出，今天向AIT遞送邀請函是來自民間的友好邀請，希望跟AIT科學家以及民間團體推派的科學家，在科學證據下，平心靜氣的公開面對面討論，目的是保護台灣人民生命，更希望幫助美國人延長壽命，是台美關係健康發展的第一步。

民間反瘦肉精毒豬聯盟則向AIT，提出針對萊克多巴胺健康風險進行台美民間科學對話會、反映台灣民間反對開放萊劑肉品進口的意見等訴求。

此外，中央社報導，蘇偉碩等人還致贈AIT處長酈英傑「台美友好，無萊盡歡」字畫，由現場的外圍駐衛警代收、轉交AIT。

延伸閱讀

【萊豬爭議】台灣醫師蘇偉碩已更正誤植數據 衛福部長陳時中: 不排除撤告

台灣反萊豬醫師蘇偉碩遭衛福部告發•高雄警方通知25日到案說明 藍營質疑:現在是戒嚴時代嗎？！

民間反瘦肉精毒豬聯盟, 21日上午在美國在台協會（AIT）前舉行記者會，警方嚴陣以待。中央社