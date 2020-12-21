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英國電音趴奶油田2021強勢回歸台灣　早鳥票這天開賣嗨翻台北大佳河濱公園

2021 Creamfields Taiwan 來囉！奶油田電音趴12組DJ陣容已公布，W&W及NWYR將以首創雙重身份同場獻技， 2021年1月30日台北市大佳河濱公園十號水門登場。

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2020/12/21 12:31
2021 Creamfields Taiwan 來囉!(圖/Creamfields Facebook)

2021 Creamfields Taiwan 來囉!(圖/Creamfields Facebook)

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)2021 Creamfields Taiwan 來囉！奶油田電音趴12組DJ陣容已公布，W&W及NWYR將以首創雙重身份同場獻技， 2021年1月30日台北市大佳河濱公園十號水門登場。

英國電音盛會Creamfields四度來台，雖然2020年採在家開趴方式進行，主辦單位將不畏疫情以「2021年首場大型音樂節」之姿回歸，誓言嗨翻大佳河濱公園，其中，於2020世界百大DJ中位居14的荷蘭DJ雙人團W&W再度來台，將以別名NWYR同場演出，旗下廠牌Rave Culture重量級藝人也將首度來台，在臉書上有500萬粉絲的W&W勢必成為派對一大亮點。

英國電音趴奶油田2021強勢回歸台灣　早鳥票這天開賣嗨翻台北大佳河濱公園
W&W(圖/W&W Facebook)

此外，曾和百大DJ冠軍David Guetta搭檔的MORTEN也將首次來台，共12組重量級藝人包含Andrew Rayel、Blasterjaxx、KEVU等，台灣部分則有超人氣的DJ Junior，麻吉弟弟及游鴻明女兒Eileen Yo(游宇潼)等。

票券預計於12月28日下午12:16開賣，早鳥一般票為新台幣$2,600、早鳥VIP為新台幣$3,800，官方臉書將於近期公布購票網址。

英國電音趴奶油田2021強勢回歸台灣　早鳥票這天開賣嗨翻台北大佳河濱公園
Blasterjaxx(圖/Blasterjaxx Facebook)

英國電音趴奶油田2021強勢回歸台灣　早鳥票這天開賣嗨翻台北大佳河濱公園
Andrew Rayel(圖/Andrew Rayel Facebook)
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