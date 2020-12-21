歐洲急封鎖邊界 英國衛生大臣：變種新冠病毒已失控

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）新冠肺炎（COVID-19）肆虐一年，疫苗問世才為世人帶來些許曙光，但英國卻於此時傳出一種新型變種病毒，傳染力高出七成。消息一出歐洲各國如臨大敵，相繼封鎖邊境，就怕已經難控的疫情，再如野火燎原。

《美聯社》報導，多國紛紛對英國旅客祭出入境禁令，全面封鎖來自英國的航班、陸上運輸，包括法國、德國、義大利、荷蘭、比利時、奧地利、愛爾蘭、保加利亞、加拿大等國，名單仍在擴大中。

由於變種病毒傳播力較現有病毒高70%，故在英國東南部快速蔓延，衛生大臣漢考克（Matt Hancock）20日表示，「新變種病毒已失控」。首相強森（Boris Johnson）已將倫敦以及重災區防疫層級升至最高的第四級，耶誕節活動一律泡湯。不過他強調，並無證據顯示此變異病毒的致死率更高，或會引發嚴重症狀，也駁斥疫苗防禦力有限之說法。

法國20日起禁與英國交通往來48小時，包括英吉利海峽，使得每日有數千輛貨車通行的英法海底隧道陷入混亂。連接英法的歐洲之星（Eurostar），也暫停營運倫敦至巴黎、布魯塞爾、阿姆斯特丹站的火車班次。德國禁止了英國客機航班入境，但允許貨機進入。比利時、愛爾蘭、加拿大各下達了24小時、48小時與72小時的航班禁令。除了英國，丹麥與南非也出現了此一變種病毒，以色列因此對三國實施禁航。

英國21日將召開緊急會議，研議如何因應遭各國拒於門外一事。隨著英國1月正式脫歐大限在即，雙邊貿易協議至今難產，如今再逢變種病毒突襲，不啻雪上加霜。目前為歐盟輪值主席國的德國，21日呼籲27各成員國召開緊急會議，因應此一危機。