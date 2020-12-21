【武肺病毒變異VUI】台灣夫妻在英國確診　自曝1年沒去公司仍被感染！雙雙發高燒還一直聞到臭酸味！

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(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 英國日前出現武漢肺炎變種病毒, 根據外電報導, 這種名為VUI-2020/12/01的變種病毒(編按: 此病毒英文全名為 The first Variant Under Investigation in December 2020) , 正在英國快速蔓延, 傳播力比原本源自中國的武漢肺炎病毒還要強70%!

Scientists have studied the variant - called VUI-2020/12/01 - and say it is 70% more transmissible than the first strain of coronavirus that spread around the UK. That itself is thought to have been different, and more infectious, than the original strain that started in China. (walesonline.co.uk）

人在英國、網名dermer (der毛)的台灣人, 夫妻倆近日雙雙在倫敦確診,這名網友21日在PTT(批踢踢實業坊) 發文,標題為:

Re: [爆卦]病毒變異傳播加快 歐盟部份國家禁飛英國

這位台灣網友說，上週看到病毒在英國南部以及倫敦變異的新聞，他和老婆還慶幸自己「口罩戴很大，每天用超多消毒紙巾，而且快要一年沒有去辦公室上班了，應該不會有事」。

誰知話才說完，當天晚上他老婆就高燒39度不退，最後送去急診驗血發現是病毒感染，醫生語重心長地說:「看你這個指數應該是Covid，加油」。

我們兩個聽了實在是百思不得其解，馬的到底是怎麼被傳染的，我們都已經在家龜了這麼多個月......

實在是年關難過，為了確認是否為Covid，第二天他們請了假，開車去得來速檢驗中心測了一下（就是拿棉花棒狂戳自己鼻孔和喉嚨）

結果於48小時後出爐，老婆大人毫無意外的確診了，與此同時我也開始高燒不退進入被感染模式。

對此英國NHS（國民保健署）給出的簡潔指示如下：

1）請自覺居家隔離至26號，如果還活著你們就有抗體惹，省了一筆疫苗支出 2）如果發燒就吃退燒藥，沒有的話自己想辦法 3）請自覺多喝點水，加油好嗎？

現在(12/21) 確診進入第四天，他們夫妻倆目前的狀況為：

1）每天睡不到三小時，因為到半夜就會被高燒熱醒，只能靠狂嗑退燒藥存活 2）吃東西慢慢失去味覺，現在醬油比較有味道 3）嗅覺變得很詭異，我一直會聞到一股荷葉邊系服特有的汗酸臭味，一開始我以為自己 高燒流汗所以衣服臭酸掉，但是在洗澡N次並且換了幾套衣服之後該酸臭味依然存在.... 讓我不禁懷疑這難道是變異病毒帶來的嗅覺破壞???? 幹為什麼不讓我嗅覺變異成一直聞 茉莉花味而是酸汗臭味啊啊啊啊啊幹 4）老婆昨天晚上一邊高燒39度一邊流淚，問「如果我怎麼了，你會好好照顧我爸媽嗎？ 」 我鼻子聞著莫名的臭酸汗味，神情肅穆的和她說我一定會照顧所有人，要她不要想一些 有的沒的 5）因為沒力氣做菜所以天天吃稀飯 (作者在原文中, PO出創意料理味噌稀飯照片)

文中繼續寫道: 昨天(12/20) 英國首相Boris Johnson緊急宣布倫敦將取消聖誕節並且封城，造成國民怨聲載道。

我只能說他們還不知道這個新型病毒的威力，感染力真的很強，我們幾乎沒有在和外人接觸，也莫名中獎。 希望英國人接受現實，好好在家裡躲著。天佑人類！

最後作者PO出一張確診前夫妻倆剛佈置好的聖誕樹照片，希望大家聖誕節快樂，身體健康！

網友除了祝他們早日康復, 也紛紛開始鍵盤辦案: 到底病毒是怎麼傳播的?