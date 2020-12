【武肺病毒變異VUI】台灣夫妻在英國確診　自曝1年沒去公司仍被感染！雙雙發高燒還一直聞到臭酸味！

延伸閱讀:

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 英國日前出現武漢肺炎變種病毒, 根據外電報導, 這種名為VUI-2020/12/01的變種病毒(編按: 此病毒英文全名為 The first Variant Under Investigation in December 2020) , 正在英國快速蔓延, 傳播力比原本源自中國的武漢肺炎病毒還要強70%!

Scientists have studied the variant - called VUI-2020/12/01 - and say it is 70% more transmissible than the first strain of coronavirus that spread around the UK. That itself is thought to have been different, and more infectious, than the original strain that started in China.

(walesonline.co.uk)