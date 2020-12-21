【更新】北台灣旭富製藥廠房大火釀1死•中午再傳爆炸驚見蕈狀雲　2021年首季6億訂單取消

位在桃園市蘆竹區的旭富製藥公司工廠20日中午發生火警，21日凌晨火勢已獲控制。中央社 位在桃園市蘆竹區的旭富製藥公司工廠20日中午發生火警，21日凌晨火勢已獲控制。中央社

桃園市蘆竹區旭富製藥廠21日中午又出現爆炸聲響，民眾看到黃色蕈狀雲，嚇得紛紛走避。（民眾提供/中央社） 桃園市蘆竹區旭富製藥廠21日中午又出現爆炸聲響，民眾看到黃色蕈狀雲，嚇得紛紛走避。（民眾提供/中央社）

更新時間: 2020-12-21 13:51

首次發稿: 2020-12-21 10:27

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）桃園市蘆竹區旭富製藥廠，今天(21日) 中午又有爆炸聲響，出現黃色蕈狀雲，桃園市政府消防局表示，疑似是廠內存放的金屬鈉遇水導致爆炸，但現場沒有明火，消防局處理中。

旭富製藥廠區中午再度傳出爆炸聲響，已經熄火的廠區再度冒出濃煙，甚至出現黃色的爆炸雲朵，現場消防隊員及民眾紛紛走避，深怕火勢再度復燃。

消防局表示，疑似工廠內存放的8桶、每桶160公斤的金屬鈉遇到水產生反應，雖然有爆炸，但沒有明火，初步調查並沒有復燃。

消防局呼籲，現場救災仍在持續，請民眾及車輛不要靠近。

首次發稿: 2020-12-21 10:27

北台灣旭富製藥廠房大火、1菲律賓員工罹難 2021年第1季6億訂單取消

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）旭富製藥桃園廠區20日發生火警，發言人楊文禎表示，凌晨火勢已獲控制，1名員工不幸罹難，預估明年第1季約有6億元訂單受影響已先行取消，內銷市場只占3%，國內用藥影響不大。

旭富製藥桃園工廠大火，21日上午重大訊息記者會，發言人楊文禎（圖）表示，火勢已在凌晨獲得控制，1名員工不幸罹難，大部份生產線燒毀，農曆過年前，約270位員工薪水不會受到影響。(中央社)

旭富今天(21日) 舉行重大訊息記者會，楊文禎表示，20日中午左右由於生產線進行化學溶劑處理，不慎引發火災。員工隨即通報消防隊處置，但因風勢強烈，導致火勢難以控制。這起火災造成2位員工受傷，1位傷勢嚴重菲律賓籍員工今晨不治，另1位已無大礙。

業務影響部分，楊文禎表示，目前將收到的訂單與客戶說明原由進行取消，初估明年第1季至少有新台幣6億元的訂單可能會受影響，倉庫存貨製成品價值約2.5億元，這部分未直接受到火勢燃燒，影響應該有限，有待品管進一步分析是否符合標準後，才能進一步確認供貨給客戶。

針對訂單轉移可能性，中央社引述楊文禎表示，旭富所有生產線都在桃園廠，沒有其他廠可應用，轉廠有困難，因此已通知客戶暫時取消訂單，由於台灣內銷市場約只占營收3%，預計對國內用藥不會有太大影響，至於國外客戶因部分為管制藥，衝擊較大。

楊文禎指出，桃園工廠約有270位員工，農曆過年前，相關員工薪水不會受到影響，後續再依實際情形進行處置措施。由於生產線無法運作，品管研發等作業都會受到影響，是否採取無薪假措施，等進一步評估後再對外界說明。

財務損失部分，楊文禎表示，公司帳務財產損失粗估8億元，公司財務狀況相對建全，有投保足額的財產保險，財務損失的保險理賠應沒有太大問題。大部分生產線燒毀，估計如果建物主結構未被破壞，重建期間至少需6個月。另外，波及隔鄰其他廠商，這部分損失目前無法評估，公司有投保公共意外責任險，其中財產損失理賠上限為3000萬元。