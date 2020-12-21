台灣超Ｑ奧樂雞進駐西門町鬧區　高爾宣、呂士軒超嗨演唱會1月登場

為期近3個月的「西門PLAY樂購町」已熱鬧登場(圖/主辦單位) 為期近3個月的「西門PLAY樂購町」已熱鬧登場(圖/主辦單位)

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)「西門PLAY樂購町」推出大型「奧樂雞」駐點，「PLAY NOW音樂演唱會」將由活動大使高爾宣、婁峻碩、呂士軒等於2021年1月30日high爆西門。

「西門PLAY樂購町」與超人氣角色「奧樂雞」合作，於西門町鬧區推出8款大型設計裝置，攜手神秘國外知名IP接力展出，精采演唱會、偶像見面會及舞蹈大賽等活動也將於周末登場，跟著活動大使高爾宣一路從聖誕、跨年、農曆新年、情人節，玩到元宵節吧！

為期近3個月的「西門PLAY樂購町」共分為2個檔期展出，首先由擁有百萬粉絲的超人氣插畫家「掰掰啾啾」創作的「奧樂雞」打頭陣，變身超Ｑ大型裝置物座落在西門町8個熱鬧的點位，從捷運西門站六號出口開始，可見位於中華路上代表美食的「奧樂雞的吃貨學」，讓人垂涎三尺的超大型雞排及珍奶裝飾，還有代表電影街的「奧樂雞的爆米花學」也於武昌街77號亮相，自即日起至2021年1月24日。



「奧樂雞」裝置與台北市長柯文哲(圖/主辦單位)

「PLAY NOW音樂演唱會」由昨(20)日登場的知名樂團旺福、麋先生、美秀集團揭幕，PLAY大使高爾宣、婁峻碩、陳零九、呂士軒等也將於2021年1月30日強勢登台，跟粉絲一起high爆西門町。

此外，粉絲見面互動簽唱會將由獨立音樂大團告五人、實力唱將朱俐靜、幸運女神蔡黃汝，及百萬訂閱Youtuber黃氏兄弟等知名藝人領軍，將於2021年1月2日登場；其他多元活動包含KPOP街舞大賽、西門童樂會、魔法情人節等將於周末舉行。

「西門6號商城」以「捷運站六號出口」為發想，從12月19日起至2021年3月6日，每週六晚上六點，開賣西門町商圈精選六折爆品，透過線上線下方式串聯西門町商圈店家。

詳情請前往官網或加入「西門PLAY樂購町」官方LINE@好友查詢