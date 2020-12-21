陸委會：申請來台灣居留香港人創歷史新高　

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）大陸委員會副主任委員邱垂正昨（20）日表示，今年1至10月申請來台居留的香港人數創下歷史新高；他相信在疫情過後，想要移居台灣的港人將相當可觀，因此政府必須制定更完善的法律與制度因應。

民主進步黨主辦「壯大台灣 國家就安全」系列座談會昨日在台南舉行，邀請中央研究院社會所研究員吳介民作為主講人，講解美中對抗下的香港情勢，陸委會副主委邱垂正、台灣公民陣線秘書長江旻諺則參與對話。

邱垂正表示，今年1至10月間申請來台居留的香港人數已經達到7,474人，比去年一整年的5,858人明顯更多，也突破歷史紀錄。

邱垂正指出，當前台灣政府針對新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）採取嚴格邊境管制，僅有少數港人能夠來台，像是跨國公司移動、商務履約，以及依親等，在這樣的情況下還有多許港人設法來台，可見未來恢復正常交流，香港人選擇台灣作為他們移居首選的人數是相當可觀的。

「我們要超前部屬，做好制度性安排，來支撐他們，這是我們接下來工作」，邱垂正表示，未來要走的路還很遠，政府會跟民間團體與學界共同合作，制定更完善的法律與制度，「這才是真正在撐香港」。

吳介民則認為，香港目前處於「未宣布戒嚴的戒嚴狀態」，台灣與香港在中共威脅下相似的地位，使台港產生戰略上的互助關係；台灣也應該思考是否透過香港危機所產生的契機，為台灣的國家發展尋求新的論述。

吳介民指出，在「撐港國際隊」中，台灣可以扮演資訊、後勤與連結的角色，成為全球公民社會的中心，而面對即將到來的挑戰，政府可盤點目前的人道救援工作，並完善當前相關法律上的施行細則，以及重新思考後疫情時代香港地位的轉變。

中研院研究員吳介民（照片來源：民進黨提供）

台灣公民陣線秘書長江旻諺則以民間團體經驗，討論反送中運動後港人來台與民間社會援助的情況，希望未來政府透過制度化的措施，在減少政府負擔成本的同時，也促成官方與民間援港行動上的配合。