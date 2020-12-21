更新【今天冬至】台灣入冬首次降雪: 雪山積雪2公分　玉山一度累積0.5公分

更新時間: 2020-12-21 15:49

首次發稿: 2020-12-21 10:44

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）今天(12/21)是冬至，不只玉山降雪，雪山今天也出現降雪。雪霸國家公園高山協作全蔣清於臉書發照片分享山上雪景，積雪約1至2公分，呼籲山友帶冰爪、冰斧、岩盔等雪地三寶備用，注意路面濕滑及保暖。

中央氣象局21日傍晚6時最新消息指出，玉山僅早上下雪，積雪0.5公分。接著就開始下雨，目前並無積雪情況。



雪霸國家公園登山資訊分享站 /全蔣清臉書

全蔣清上午在個人臉書po文，分享由山友阿賢及林小威提供的雪山下雪照片及影片，從圈谷以上到主峰，覆蓋了一層薄雪，場景美麗又夢幻。

■此外雪霸公園資訊分享站小編，也邀請大家下載相關說明連結：

雪攀注意事項 超連結

雪霸入園新規定 超連結

■「雪霸國家公園生態保護區雪季期間入園申請說明」

(=台灣國家公園入園入山線上申請服務 )

■玉山國家公園 雪季登山裝備相關說明 超連結

雪霸國家公園管理處副處長林文和表示，東北季風強烈，雪山溫度降至攝氏0度以下，加上水氣充足，約今天清晨降雪，日出減緩，雪量不大。

中央社報導，雪霸國家公園管理處表示，明年(2021年) 1月4日至3月31日將施行雪季服務，隊伍應隨時留意雪霸處發布山區現況訊息，配合雪霸處人員必要指導，自主檢視雪攀裝備，確保登山安全。

更新時間: 2020-12-21 10:44

首次發稿: 2020-12-21 10:44

快訊！【今天冬至】台灣玉山上午8時降雪、持續1.5小時 9時50分已停止下雪

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中央氣象局最新消息指出，玉山站09：50已經停止下雪，積雪0.5公分，目前溫度攝氏 -2.7。

首次發稿: 2020-12-21 09:11

快訊！【今天冬至】台灣玉山上午8時降雪 累積0.5公分、仍持續中

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）今天(12/21)適逢冬至，中央氣象局表示，上午8時20分玉山站下雪，目前積雪累計0.5公分，溫度攝氏零下3.1度（-3.1），降雪仍在持續中！

玉山國家公園18日曾在社群網站事先提醒，今年入冬後玉山地區尚未有降雪情形，若未來有降雪情形，步道有結冰、積雪等現象，不適宜進行一般之登山活動，該處將適時進行「雪地加強服務措施｣。排雲管理站及山莊即會加強現場宣導與管制。

圖/中央氣象局