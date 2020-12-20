台灣琉璃工房創辦人張毅特展　獲法國博物館收藏台北展出

琉璃工房創辦人張毅展覽「至善前行」於今(20)日開幕(圖/琉璃工房) 琉璃工房創辦人張毅展覽「至善前行」於今(20)日開幕(圖/琉璃工房)

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導) 琉璃工房創辦人張毅展覽「至善前行」，可見藝術家四個經典琉璃藝術系列，於今(20)日在位於松菸的琉璃工房博物館開幕。

琉璃工房創辦人張毅，被公認為華人琉璃藝術的先鋒者，於2020年11月辭世後，特展「至善前行──永遠地創造有益人心的作品」由楊惠姍擔任策展人，不僅可見張毅的琉璃創作，許多生前留下的工作文件、手稿、書寫等，可貼近的了解藝術家一生的創作理念，

「至善前行」展覽是首度將張毅四個琉璃藝術品系列完整的在台灣集結展出，包括向自然之美致敬的《太湖石》、跨越挫折後的生命體悟《自在》、讓法國百年博物館驚豔的《焰火禪心》、東方水墨新里程碑的《一抹紅》等四個系列，過去曾數度在全世界各地博物館受邀展出，其中，《焰火禪心》於2016年榮獲巴黎裝飾藝術博物館典藏。



法國裝飾藝術博物館收藏的《焰火禪心．火鸚鵡》(圖/琉璃工房)

張毅從文學、電影到琉璃藝術，畢生多所創作，他深信文化和文字的力量，也相信琉璃不僅僅是藝術品，也可以是承載情感、思想和學習媒介。所以在成立琉璃工房之初，就訂定「永遠地創造有益人心的作品」為品牌文化核心。

琉璃工房的每件作品，張毅堅持一定都要附上他親筆所寫的一張說明文卡，用「有益人心」和詩句般的文字，敘述每件作品的故事。這樣的模式，由張毅首創，如今被海峽兩岸諸多工作室沿用。

30多年來，一萬多個日子裡，他總共寫了一萬多張的說明文卡，包括7,000多張的紅卡，及副品牌、專案說明文，本次現場展示牆上就用了四千多張的說明文紅卡。希望藉由一張張小紅卡的文字，傳遞傳統文化的倫理價值。

張毅「至善前行」作品展持續到2021年3月15日，開放民眾免費參觀。