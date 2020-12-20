美國公布軍艦第12度航經台海 蘇紫雲：展現對自由與開放印太地區的承諾

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)美國海軍第七艦隊19日主動發布新聞稿指出，驅逐艦馬斯廷號依據國際法例行航經台灣海峽。其實，這是美艦今年第12度航經台海。媒體引述軍事學者蘇紫雲分析，美軍自去年起，只要美艦通過台海，就會透過臉書或是官網公布訊息，這屬軍事公眾外交（Military Public Diplomacy）作為，傳遞給區域內的各國民眾瞭解，美國執行開放自由的印太戰略的承諾。

根據美軍第七艦隊發布新聞稿指出，美國海軍勃克級（Arleigh Burke-class）導向飛彈驅逐艦馬斯廷號（USS Mustin，DDG 89），於台北時間19日依據國際法例行航經台灣海峽。美艦航經台灣海峽是展現美國對自由與開放印太地區的承諾。美軍將持續在國際法允許之處執行飛行、航行及其他任務。

自由時報報導，國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲受訪表示，大約自去年開始，只要美艦通過台海，就會「高調化」透過臉書或是官網公布訊息，此舉是要讓印太區域內的一般民眾，可以接受到美軍的訊號，因為按照以往經驗，若是透過各國的媒體報導，有些特定國家可能不會報導、或是訊息會遭到扭曲。

蘇紫雲說，美軍透過高調化的公開訊息，傳遞執行開放自由的印太戰略的訊號，也代表美國對區域的國家有承諾，美軍會執行對台灣相關的義務。

報導提到，國防院中共政軍與作戰概念研究所學者舒孝煌受訪指出，美軍公開軍艦通過台海，也符合美國今年的做法，在各種文件公開提到台灣的價值和重要性，同時也多少與中共最近過度的軍事擾台行動，和「戰狼外交」招惹到許多美國盟國有關，因此美國也將軍事行動公開，作為反制。

舒孝煌表示，美軍行動具政治和軍事兩種意涵，政治上是宣示美軍在亞太地區的存在，維護區域穩定、對盟國安全承諾，也包括台灣；軍事上是反制中共海軍的活動，並宣示中共海軍並未阻止美國海軍在此區域的部署。

此外，舒孝煌說，美軍同時也是訓練在這個區域的作戰，包括瞭解航道及海域環境，還有指管系統的通聯等，因為同時間可能有美軍其他飛機經過等。