【新冠肺炎+3】2人為國籍女機師的同事 感染源已被揪出

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(20)日公布國內新增3例武漢肺炎（COVID-19）確定病例，2名為前天公布之女機師的同事（案765、766），1名為自印尼入境船員（案767）。



指揮中心指出，案765、766案為12月18日公布之案760國籍女機師的同事。765為60多歲紐西蘭籍男性，曾於11月29日飛往美國、12月４日返台，12月12日與案760同班機前往美國，於機上有咳嗽症狀，12月15日返台後進行居家檢疫，12月18日安排接觸者採檢，於今日確診，血清抗體亦為陽性。衛生單位已匡列接觸者8人並安排採檢，３人檢驗結果陰性，其餘檢驗中。



案766為20多歲日本籍男性，曾於12月5日飛往美國，12月7日返台，12月12日案760同班機前往美國，12月15日返台後進行居家檢疫，12月18日安排接觸者採檢，自述12月17日有咳嗽症狀，12月19日出現輕微腹瀉，於今日確診，血清抗體陰性。衛生單位已匡列接觸者21人，將進一步安排採檢及疫調。



指揮中心表示，案760目前接觸者已匡列至60人，已採檢56人，其中2名陽性（案765、766），17名陰性，其餘送驗中。由於案760、765、766曾於12月12日同航班工作，航程均在密閉空間，時間長且有部分時間為無防護接觸（喝水、進食等），由於案765於機上已有症狀，加上Ct值和抗體，研判案765是感染源，為一起航空器感染事件。

另外，案767為40多歲印尼籍男性，12月3日來台工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，迄今無症狀。12月18日檢疫期滿後由船務公司安排自費採檢，於今日確診。衛生單位已掌握接觸者共9人，8人為同船船員，列居家隔離，1人為採檢專車司機，因全程有適當防護裝備，列自主健康管理。



指揮中心統計，截至目前國內累計766例確診，分別為672例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡，627人解除隔離，132人住院隔離中。