《紐約時報》揭露中國操縱新冠肺炎輿論 機密文件洩官方壓制負面消息　

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)《紐約時報》報導揭密中國於新冠肺炎疫情初期即有所隱瞞疫情並企圖操縱輿論。

《紐約時報》和非盈利新聞機構ProPublica查閱由自稱「揭秘中共(C.C.P. Unmasked)」的駭客組織提供的數千份的機密文件，詳細揭露新冠疫情期間，中國當局塑造網路輿論的體系，其中一些文件由追蹤中國互聯網管制的網站中國數位時代(China Digital Times)獲得的。

紐約時報19日報導以「壓制負面新聞：機密文件揭露中國如何操縱疫情輿論」為題，由「吹哨人」李文亮醫師之死開頭，「這位醫生曾警告說有一種奇怪的新病毒暴發，但遭到警方訓誡，並被指控散布謠言」，然而，中國的審查機構決定變本加厲，並警告官員努力壓制負面新聞避免蝴蝶效應，重新掌握話語權。

文件顯示，中國政府從1月初就開始限制有關疫情的信息，當時這種新型冠狀病毒甚至尚未確定。然而，許多國家都指責中國不應試圖隱瞞疫情甚至操縱敘事，「如果中國有更自由的信息流通，是否就能阻止疫情演變成一場肆虐全球的衛生災難」。

文中顯示，這些文件包括3200多條指示、1800多份備忘錄和其他文件，來自中國的網路監管機構網信辦在東部城市杭州的辦事處，還包括來自中國雲潤大數據服務有限公司的內部文件和計算機代碼，該公司開發的軟體被地方政府用來監控互聯網討論和管理大量的在線評論。網信辦和雲潤未回應置評請求。

中國最高領導人習近平於2014年成立了國家互聯網信息辦公室，該機構指示，不準將疫情與2002年在中國和其他地方出現的致命SARS疫情相提並論，哪怕世界衛生組織(World Health Organization)已經指出了相似之處。

該機構命令，網路報導應突出派往武漢（最早報告病毒的中國城市）的醫務人員的英勇努力，以及共產黨員的重要貢獻，還要「積極影響國際輿論」，甚至規定哪些鏈接應該出現在新聞網站的首頁，要放多久，甚至哪些標題應該用黑體。

然而，中方沒有料到，李文亮的去世讓人們的情緒噴涌而出，社群媒體面臨著脫離網信辦控制的危險，無數人湧入李文亮的微博帳號留言，該機構只能允許人們「有限度」的表達悲痛。

報導指出，李文亮去世的第二天，李文亮的母親含淚回憶自己的兒子的影片，被當局認為是「涉及藉此事煽動輿論情緒」的內容樣本。此後幾天，審查並沒有放鬆。大量網上的紀念活動開始消失。有數人遭到警方拘捕，他們組織了一些團體來保存遭到刪除的帖子。

3月12日，在杭州的網信辦向下屬部門發布了一份針對網路平台的國家新規。規定稱，地方網信部門要成立專項組，對當地網站進行日常檢查。發現有違規行為的，要「及時督促整改」。杭州的網信辦建立季度記分卡，用於評估本地平台對內容的管理情況。每個網站在季度開始時都獲得100分。若文章或評論的監管出現漏洞，都將被扣分。表現出色則可以加分。

「在2020年第一季度，有兩家地方網站因『發布涉疫情違規信息』各被扣除10分。一家政府門戶因在疫情期間『主動參與輿情引導』而獲得額外的兩分」，季度成績報告提及。

5月下旬，地方網信部門接到了令他們吃驚的消息：機密民意分析報告不知怎的被公布到了網上。國家網信辦下令各地方網信部門徹底刪除內部報告，特別是那些分析與疫情相關情緒的內容。