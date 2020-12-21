【旭富製藥大火】化學溶劑溢流廠區水溝惹禍 桃市勒令4棟製程廠停工

2020-12-21 19:35更新

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）旭富製藥桃園廠區20 日發生火警，火勢持續到今（21）日凌晨才獲得控制，更延燒到鄰近5間公司，造成一死一傷。旭富發言人楊文禎表示，相關化學溶劑溢流至廠區水溝造成火苗亂竄，加上風勢助長是火勢無法即時撲滅原因。

中央社報導，旭富今天召開重大訊息記者會，楊文禎表示，20日雖是星期日並沒有從事生產活動，但仍有部分19日生產的後續收尾動作，以及使用過化學溶劑處理，因此還是有安排少數同仁進行相關工廠作業，但中午12時舊廠區突發生爆炸起火，因為現場有相關化學溶劑，部份溢流到廠區水溝，加上海邊強風助長，使得原本公司布建的水線無法抑制火勢。

楊文禎表示，一名菲律賓籍同仁處理溶劑回收，遭到90%灼傷，今天凌晨不治，另一受傷同仁已經回家休養。

楊文禎說，處理回收溶劑作業應該很簡單，所以讓他一個人作業，但不知為何引發火災，將配合消防隊調查。

楊文禎說，公司在現場操作都有標準作業程序、安全防護措施，公司都有互助同仁，也有迅速成立緊急應變小組、架設防火線，但因部份溶劑流到水溝，無法在第一時間抑制火勢，後來雖然消防隊緊急處理，但溶劑順著水溝外流，又遭遇強力風勢，才造成這次重大損失。

至於今天中午旭富製藥又傳出爆炸聲響，已經熄火的廠區再度冒出濃煙，甚至出現黃色的爆炸雲朵。消防局調查後表示，疑似工廠內存放的8桶、每桶160公斤的金屬鈉遇到水產生反應，雖然有爆炸，但沒有明火，初步調查並沒有復燃。

但負責此次救災的指揮官則痛批廠商「第一時間沒說實話」，沒有明確告知金屬鈉數量，「罔顧消防員安全」！

勞檢處製造業科長蘇志翔表示，勞檢處上午前往現場勘查，由於廠區仍無法進入，在昨天大火後，現場仍具有危險性，廠方也尚未改善，因此勞檢處從今天起勒令旭富製藥廠的A、B、C、D共4棟廠房的生產線製程區停工，而儲藏區的部分仍可正常運作出貨。

2020-12-20 13:50首發

桃園市政府消防局20日中午12時14分許接獲報案，在蘆竹區海湖里一家工廠發生火警，傳出巨大爆炸聲響，猛烈火勢夾雜濃煙直竄天際，甚至延燒到鄰近5間工廠，造成2人受傷，至於詳細的起火原因及財務損失仍有待調查。

桃園旭富製藥廠失火燒光 食藥署：不致影響國內藥品供應

旭富藥廠失火 台灣食藥署：將確認是否導致奎寧防疫藥品缺料

綜合媒體報導，桃園市消防局在接獲報案後，派出167名消防人員、20名義消及機場消防人員6名，共193人，62輛消防車、3輛救護車及機場消防車2輛前往旭富製藥科技股份有限公司搶救。

現場是1棟地上5層、地下1層的鋼筋混凝土結構建築，起火處位於第3層，隊員們在抵達現場後立即佈水線進行搶救，並持續調查現場是否有危險物品。

發生火警並冒出濃煙的旭富製藥廠，雖然鄰近桃園國際機場，所幸濃煙沒有影響機場運作。

據附近民眾表示，先聽到爆炸聲響，隨後看到濃煙直竄天際，甚至連遠在新北市八里和淡水的民眾也聽到爆炸聲，以及看到濃煙。

猛烈的火勢不僅造成旭富製藥廠付之一炬，鄰近的5家工廠同樣遭大火波及燃燒，分別是桃園紙廠股份有限公司、東陽精機工業股份有限公司、國晟工業股份有限公司、鴻利國際針織有限公司、廣倫潔環保股份有限公司。

下午4點半左右，火勢集中在桃園紙廠、鴻利紡織2家工廠延燒，到了下午5時32分火勢終獲得控制。

消防局表示，有2名男性員工受傷被送往緊急送林口長庚醫院。其中一名20多歲的男性菲律賓籍男移工，全身90%以上三度灼傷，已緊急插管送灼傷中心治療觀察，另一名40歲徐姓男子則是右手掌二至三度灼傷，狀況穩定。

旭富主管下午受訪時表示，火勢仍在延燒中，有兩名員工受傷，已送往醫院急救。工廠有投保保險，不過實際損失、對營運影響仍待評估。