新冠病毒新變種英國現蹤 科學家：疫苗應不受影響

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）英國數周前發現新冠肺炎病毒的新型變種，但是病毒變種本來就不是新聞，甚至可能從疫情爆發以來病毒早已變種多次，其增強傳染性的基因片段也可能早已出現變異，這次的變種有不一樣嗎？

從在武漢發現新冠肺炎病毒的L株以來，至今該病毒已經變異7次，2020年初的S株是第一次，接下來則是V株和G株，後者是歐洲和北美最常見的病毒株，由於這些地區反應速度慢，病毒隨後在當地變異為GR株、GH株和GV株，而因為亞洲反應迅速，常見的為原始的L株，剩下的則被歸類為O株。

從英國的疫情狀況看來，變種病毒似乎傳染性上升不少，首相強森(Boris Johnson)指出，這款被命名為VUI-202012/01的新病毒株可能比原本的新冠肺炎病毒，傳染性高上70%，同時基本傳染數也可能增加0.4，新數據則顯示，倫敦就有62%的病例是新病毒株造成的。

英格蘭首席醫療官Chris Whitty教授指出，確診數字在這幾周內大幅上升，因此他已經通知世界衛生組織，要求其密切注意新病毒株的變化，在英國國內，他則在部分嚴重的地區啟動第四級防疫規範，並建議民眾不要前往這些地區旅遊，不然可能將把新變種帶出這些區域，在全國造成大爆發。

而雖然Chris Whitty教授認為現階段沒有任何證據顯示變種病毒株有更高的致死率，也無法證明會影響疫苗的效果，醫療研究慈善機構的惠康基金會(Wellcome Trust)執行長Jeremy Farrar卻認為，這種病毒株的存在，是一個令人值得擔憂的消息。

根據首席科學家顧問Patrick Vallance，新的病毒株變異基因片段比過去多許多，VUI-202012/01的變異之處多達23處，不過現行的研究顯示，新冠肺炎病毒的變異速度非常緩慢，因此影響已開發疫苗療效的可能性很低。

波隆納大學的新冠肺炎病毒研究員Federico Giorgi解釋，新冠肺炎病毒在一開始就已經有能夠嚴重影響人類的能力，因此變異速度極慢，因此人類現行使用的各種反制方法，包括已開發出的疫苗在內，都應對新變種產生效果。