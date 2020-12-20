新冠肺炎病毒現變種、傳染力更強 英國聖誕節防疫政策不鬆綁

英國首相強森19日宣布將在聖誕假期採取另一波防疫措施，阻擋疫情在假期期間群聚擴散（美聯社圖片） 英國首相強森19日宣布將在聖誕假期採取另一波防疫措施，阻擋疫情在假期期間群聚擴散（美聯社圖片）

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）聖誕節假期將近，這個對歐美地區來說重要的節日現在英國卻無緣享受，原本預計將鬆綁的防疫措施，因為科學家在英國發現新冠肺炎（或稱武漢肺炎，COVID-19）病毒的變種而生變，英國人恐怕無法輕鬆地享受今(2020)年的聖誕假期。

從19日午夜開始，包括倫敦和周邊肯特郡(Kent)、艾塞克斯郡(Essex)在內的東南英格蘭地區將升級為四級防疫規範，除了因為工作、就學需求而不得不外出的人以外，民眾不只應該待在家中，連在公共場所中會面都不得超過一人，另外理髮店、室內健身房和其他非必要休閒設施都將被迫關閉。

除了升級為四級防疫規範的地區外，蘇格蘭宣布從原本預計鬆綁五天改為僅有耶誕節一天、威爾士則跟進英格蘭地區政策，從午夜開始進行全國封鎖，北愛爾蘭地區的居民在23日至27日期間，只要會面家庭數量少於3戶，就可以正常聚會，只是26日可能需開始準備面對6周的封鎖期。

英格蘭首席醫療官Chris Whitty教授指出，變種的新冠肺炎病毒雖然可能會讓疫情惡化，不過如果疫苗持續有效，那情況可能還有轉圜餘地，在此之前他也曾公開表示，病毒變異並非新聞，疫情爆發以來早已出現多種變種，目前尚無證據顯示新病毒株有更高的致死率，也沒有辦法證明疫苗對其的效果較差。

然而，新病毒株的傳染性確實更高，倫敦在11月中的病例約有28%是由變種所造成，到現在已經躍升到60%，隨著英國已經開始大規模施打疫苗，情況可能在更多人接受接種後會有好轉，不過目前仍無法100%確定其成效。

可以確定的是，不管疫苗效果如何，本來期待藉由聖誕節買氣大賺一筆的商家們怕是要失望了，對民眾來說，許多人期待著解封期間可以外出旅遊，家中生活物資已經見底，如今新規範驟然上路，也讓他們措手不及。

一名學校老師接受BBC訪問時表示，這個聖誕節如果不是靠吃披薩度過，就是件幸運的事。