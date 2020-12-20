台北移民署攜台灣新住民共度聖誕佳節　搭甜蜜薑餅屋如同經營家庭

(台灣英文新聞/綜合報導)移民署臺北市服務站今(20)天為新住民舉辦家庭教育活動，一同歡慶耶誕節慶。

說起耶誕節的甜蜜滋味，第一時間會聯想到可愛的薑餅屋!移民署臺北市服務站今天為新住民舉辦家庭教育活動，並一同歡慶耶誕節慶。剛到臺灣的新住民配偶，在另一半的協助之下，一人扶著薑餅、另一人幫忙塗上糖霜黏合，搭起屬於自己家庭的薑餅小屋。

薑餅（Gingerbread）在現代的語意裡，是指以薑、丁香及肉桂調味，再加上蔗糖及蜂蜜製成的糕點，在15世紀時，薑餅在英語中的意思是「被保存的薑」，當時的薑是貴重的香料，也經常被當作藥材使用，因此薑餅被視為是具有療效的食物，只捨得用在重要的節慶如耶誕節時，把薑加入餅乾中一起烘烤，因此薑餅成了與耶誕節的連結，薑餅屋成為每年西洋耶誕節不可缺少的傳統點心！

由於耶誕節將屆，移民署臺北市服務站藉由舉辦家庭教育活動，特別與新住民朋友們一起分享耶誕節溫暖的喜悅與團聚之心。在手作薑餅屋的活動，新住民姊妹與另一半同心協力，一人扶著薑餅、另一人幫忙塗上糖霜，搭起屬於自己家庭的薑餅小屋，還有人邊搭著薑餅小屋、邊品嚐美味的薑餅。

來自山東的新住民姊妹表示，夫妻在夜市經營古早味麵粉煎，雖然手工製作比較在行，但搭薑餅屋倒是第一次，如果糖霜不濃稠，地基不穩就會蓋不起來，所以需要多一點「甜蜜」，薑餅屋才會牢，不會垮，經營一個家庭相信也是如此。

這次家庭教育活動，同時也邀請到中國新二代、就讀建國中學二年級的謝紹天前來與新住民朋友分享中國及臺灣成長過程的差異。謝紹天出生於中國大連市，在上海及北京等城市成長及就學，在11歲的時候隨同父母返臺生活到現在，專長是竹笛演奏表演，他提到臺灣與中國生活用語上的差異，例如在計算重量時，臺灣的「1斤」代表600公克，而中國的「1斤」則代表500公克，都是需要理解的。

現場還有來自中國的新住民朋友向謝紹天詢問，因疫情需留在臺灣讓孩子上臺灣的學校，與中國的教育環境相去甚遠，該如何教育孩子？謝紹天分享心得，在中國的學習環境比較緊湊、在臺灣的學習環境比較自由，在臺灣多元文化的教育環境，自己仍是考上建國中學，認為自己本身學習的態度是關鍵，同樣為新二代，多利用課後才藝課程，充實自己多元發展自我性向。

移民署臺北市服務站主任蘇慧雯表示，移民署為培力新住民二代子女，提供多樣培力計畫及資源供民眾利用，目前正值本署「第七屆新住民及其子女築夢計畫」報名期間，報名截止日至109年12月31日止，本屆築夢計畫組別分別為創業與行銷組、教育學習與藝文組、多元媒體與數位科技組、社會公益服務組及環境保護與永續發展組等5組，希望新住民及其子女能踴躍報名、完成夢想。