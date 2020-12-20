台灣醫師蘇偉碩反萊豬被告　申請總統蔡英文當證人林濁水神回

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)醫師蘇偉碩反萊豬進口遭政府「查水表」事件持續延燒，蘇偉碩將申請曾領導「反毒牛」大遊行的總統蔡英文當證人，民進黨前立委林濁水這樣回應！

綜合媒體報導，蘇偉碩先前稱萊克多巴胺毒性是搖頭丸的250倍，衛福部認其為不實謠言向警方告發，依法最重可判3年以下有期徒刑；現在蘇偉碩雖已於臉書改稱是0.25倍，但他認為，衛福部告發他，是要壓制反對言論，動用警察機關恫嚇人民的行動，無心探討萊劑的科學真相。

蘇偉碩17日表示，總統蔡英文在2009年曾領導反毒牛大遊行，當時稱萊牛是毒牛，因此他用科學證據證明萊豬就是毒豬，並無不實，因此他會聲請傳訊蔡總統當證人。

民進黨前立委林濁水19日臉書上針對蘇偉碩發言表示，「蘇應訊時將會聲請傳訊前後矛盾的蔡總統當證人，因為她在2009年曾領導「反毒牛」大遊行。『邏輯上，這站得住腳。』」

林濁水17日臉書上直指，精神科醫生蘇偉碩批蔡英文過去曾帶領群眾上街反毒牛說，當年可以講萊牛就是毒牛，為何現在就不能講萊豬是毒豬？

「他在講蔡昨是今非？那麼豈不是馬的昨天就錯了，醫師要不要建議馬出面道歉一下，那蔡肯定承受更大的壓力，大有強化反萊力道。」林濁水質疑。

林濁水強調，無論如何，蔡馬兩人都前後矛盾，且都把民眾帶得歇斯底理卻一句都不道歉，都不負責任，都不是好的國家領袖該有的風格。結果就藍綠寃寃相報無了時。