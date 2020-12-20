台灣南迴線鐵路電氣化通車！環島最後一哩路完工　改點時刻表揭曉

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)南迴鐵路電氣化今(20)日完成通車，將縮短乘車時間，全面改點營運將於23日啟動。

台鐵局表示，南迴鐵路電氣化工程已於今日完工啟用，蔡英文總統親臨主持通車典禮，環島鐵路電氣化最後一哩路-南迴線枋寮到知本間於今日舉辦通車典禮，23日全面改點營運。

交通部長林佳龍於屏東揭幕強調，今天是南迴鐵路電氣化全線通車，也是完成總長123.4哩環島鐵路一日生活圈的最後一哩路，此為重大里程碑，希望藉此縮短城鄉差距；鐵路電氣化後更舒適也更快速，同一台列車可以環島，對國人跟觀光客都更方便，而台灣鐵路下一階段：環島高快速鐵路往，打造6小時生活圈。



林佳龍(中著深色衣)親臨南迴鐵路電氣化通車典禮(圖/台鐵局)

台鐵局宣布，南迴線為配合枋寮－知本間電氣化通車，普悠瑪及推拉式自強號將首次投入南迴線營運，將開行6列車次普悠瑪及4列次推拉式自強號，可提升平日運能7%、假日13%，且增加南迴線跨東、西線列車班次計3列次，減少旅客轉乘，另外南半環莒光號列車也不需要於台東及枋寮站更換電力機車，提高乘車品質及便利性。

台鐵局表示，本次時刻調整也將以電化列車取代部分柴油列車運行，南迴線柴油列車班次原32列次，高雄鐵路地下化路段柴油列車班次原25列次，皆降為14列次，其餘列次將以電化列車運行，將使高雄至台東間行車時間最多約可縮短27分鐘、高雄至花蓮間行車時間最多約可縮短39分鐘，不僅改善乘車環境，還可大幅縮短行車時間。

此外，台鐵局配合藍皮列車性能提升及車輛改造需要，自本次時刻調整起停駛枋寮－台東間3671次及3672次普快車，未來車輛改造完成後將規劃作為藍皮解憂號觀光列車開行使用。

台鐵局表示，EMU900型通勤電聯車首批2組即將進入模擬重車試運轉階段，後續交車計畫為明(2021)年交車10列共100輛，後年交車12列共120輛，至2023年將52列共520輛全數交車，並計畫逐年汰換舊車，提供旅客優質的乘車品質。



年度改點時刻表(圖/台鐵局)