北台灣擎天崗眾多野放牛隻陸續死亡　市府組團隊調查•呼籲民眾避開牛群活動區域

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 台北市動物保護處於昨(18日)晚間再次接獲陽明山公園管理處（以下簡稱陽管處）通報發現新增1頭死亡小牛，北市動保處今(19)日再次派車輛搬運至國立台灣大學獸醫專業學院剖檢，及後送檢體至行政院農業委員會家畜衛生試驗所（以下簡稱家衛所）檢驗。

北市動保處發布新聞表示，經媒體報導擎天岡牛隻暴斃情形時，中央已介入關切，並依陽管處通報今(109)年以來，陽明山國家公園內已有24野放牛隻死亡，近期自11月30日至今，更有18隻野放牛隻陸續死亡，動保處已聯合國立中興大學獸學系牛病專家莊士德教授、台大獸醫專業學院病理學專家劉振軒兼任教授、黃威翔與余品奐助理教授等12位專業獸醫師剖檢採樣，並將10隻牛隻檢體、牛隻活動區域水源及可疑植物採集送驗，屍體發現區域及機具則進行防疫性消毒。

剖檢樣本仍不斷增加，牛隻死因尚待檢驗報告出爐，為釐清牛隻死亡原因已與各地專家及台大獸醫專業學院龐飛榮譽教授組成「跨領域專家學者團隊」，共同評估及診斷牛隻疫病情形。

另為預防人畜共通傳染病發生機會，籲請民眾避免接近牛隻死亡案發地點，山區踏青應避開牛群活動區域。

北市動保處說明，陽管處於12月1日依民眾通報發現擎天崗有野放牛隻不明死亡情形，已先自行運至台大動物醫院解剖檢診，北市動保處至12月7日查獲媒體報導時主動啟動調查，除將該牛隻胃內容物送家衛所檢驗外，並要求陽管處應依動物傳染病防治條例規定，於擎天崗地區進行隔離措施，以避免民眾與牛群及牛隻死亡地點接觸，並落實環境消毒等生物安全措施，加強防疫宣導，如遇牛隻疑患傳染病或異常死亡等情形，應立即通報當地動保處介入處理。

12月8日起陽管處陸續於擎天崗環形步道、中央步道、內寮古道、第2草坪區邊緣、風櫃口及頂山石梯嶺步道等地發現死亡牛隻。

北市動保處為將完整野牛屍體送家衛所剖檢，期間協調履帶車、怪手及車輛支援運送待剖檢牛隻，於過程中徹底實施消毒作業，如因牛隻無法運送下山，即於現場解剖採樣，並依動傳條例規定程序就地掩埋及消毒牛隻屍體及環璄，另北市已組成「跨領域專家學者團隊」冀望能盡速找出死亡原因加以預防，使市民安心。