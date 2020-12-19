颱風科羅旺最快20日生成 北台灣宜蘭連23天降雨破紀錄

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中央氣象局今天(19日) 表示，位於海面上的熱帶性低氣壓最快20日增強為今年第23號颱風科羅旺，雖然對台灣沒有直接影響，但會帶來水氣。另外，宜蘭連續降雨日數已23天，破該站歷史紀錄。

根據中央氣象局觀測，太平洋地區上的熱帶性低氣壓今下午2時的中心位置在北緯9.0度，東經120.0度，以每小時24公里速度，向西北西進行。

氣象局表示，該熱帶性低氣壓最快20日會增強為今年第23號颱風科羅旺，雖然對台灣沒有直接影響，但外圍雲系將會對台灣帶來水氣。

未來一週的天氣型態部分，中央社引述氣象局說，東北季風將會影響到下周一(21日)，明天(20日) 起受到熱帶性低氣壓影響，北部、東半部地區及恆春半島持續有雨之外，中南部地區雲量也增多，南部地區及中部山區也有下雨機會，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨發生的機率。

氣象局指出，22日、23日東北季風稍減弱，各地氣溫稍回升，北部、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，宜花地區有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴。

氣象局說，24日東北季風再增強，25日東北季風影響，北部及東北部天氣再轉涼，這波冷空氣水氣較少，24日北部及東半部地區有局部降雨，25日僅剩東半部地區有零星降雨，其地地區為多雲到晴。

氣象局說，根據目前觀測，21日3000公尺以上高山有機會降下今年入冬以來的第一波降雪。

另外，根據觀測宜蘭氣象站從11月27日起到今天，已經連續23天降雨，已破該站歷史紀錄: 10至12月連續降雨22天的舊紀錄。