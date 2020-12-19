中國防疫專家鍾南山宣稱：新冠病毒出現「環境傳人」新課題　傳播規律仍待研究

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（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）中國防疫專家鍾南山今天(19日) 出席一場醫學研討會時提出，新冠病毒（2019冠狀病毒, 武漢肺炎, covid 19）原來是人傳人，現在出現了「環境傳人」的新課題，這種傳播途徑的規律仍待研究。

中國媒體大洋網報導，鍾南山19日出席2020金域醫學學術委員會專題研討會時，提出上述說法。

鍾南山在會中提出，2019冠狀病毒「原本是人傳人，現在出現環境傳人的情況」，官方若要嚴格控制疫情，須進行研究、找出規律。

香港商業電台報導，中國內地近月發現的多宗本土病例，都涉及冷凍貨品搬運工人，專家相信是透過接觸包裝上附有的病毒而感染。

鍾南山表示，中國疫情防控面臨兩大風險，一是境外移入，二是病毒透過環境進行傳播。「冷鏈外包裝的病毒會不會使人感染？病毒濃度達到多高會出現感染？病毒能夠存活多少天？這些新問題都需要我們找出規律，研究預防措施。」

鍾南山也提到，冬、春季是流感多發季節，這對醫生準確鑑別和診斷提出更高的要求。「流感病人出現發燒流涕、全身疲勞、肌肉酸痛等症狀，這與新冠肺炎的症狀十分相似，到底是流感還是新冠肺炎？一旦診斷錯了就不得了。這給我們提出了更高的要求。」

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