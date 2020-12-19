增加民眾信心　準美國總統拜登21日公開接種輝瑞疫苗

（台灣英文新聞／國際組 外電報導）美國總統當選人拜登與其妻吉爾將在下週一（21）接種輝瑞藥廠因應新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）研發的疫苗，以增進國人對疫苗的信心。

根據CNN（有線電視新聞網）報導，拜登（Joe Biden）的交接團隊發言人莎琪（Jen Psaki）在週五（18）的例行記者會中，證實拜登與妻子吉爾（Jill Biden）將於下週一在拜登家鄉德拉瓦州接種輝瑞疫苗。

副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris）及其丈夫任德龍（Doug Emhoff）則將在月底接種疫苗；報導指出，之所以刻意錯開拜登跟賀錦麗兩人接種疫苗的時間，可能是為避免兩人同時產生副作用。

由輝瑞（Pfizer）及德國生技公司BioNTech所研發的武漢肺炎疫苗在上週取得美國食品暨藥物管理局（FDA）的緊急授權；接種者必須施打兩劑輝瑞疫苗，有效性達百分之95。

拜登在12月初接受媒體訪問時便表示，若是首席傳染病專家、本土媒體暱稱的美版「陳時中」佛奇（Fauci）認證疫苗的安全性，自己願意接種武漢肺炎疫苗；拜登也表示將公開他接種疫苗的情形，用行動證明他對疫苗的信心。

佛奇則在另一場訪問中表示，他「強烈建議」拜登與賀錦麗盡快施打疫苗；他也建議現任總統川普（Donald Trump）與副總統彭斯（Mike Pence）接種疫苗。

彭斯與其妻子凱倫（Karen Pence）則在週五早上完成疫苗接種，並全程公開；川普執政團隊表示，公開彭斯接種疫苗的過程是為了建立公眾對疫苗安全性及有效性的信心。

川普則尚未接種疫苗。根據白宮的醫療團隊，川普仍在接受實驗性的單株抗體雞尾酒療法。

第一批的輝瑞疫苗目前已運送至美國50州、華盛頓特區，以及波多黎各；許多第一線醫療人員也已開始接種疫苗。