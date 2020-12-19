澎湖「洪根深美術館」正式開幕　將成台灣水墨藝術發展重要基地

洪根深美術館19日開幕現場, 湧入來自全台各地藝文界近300人與會，現場還邀請文光國中在寒風中演出「岩之幻」舞曲，贏得滿場掌聲。(中央社)... 洪根深美術館19日開幕現場, 湧入來自全台各地藝文界近300人與會，現場還邀請文光國中在寒風中演出「岩之幻」舞曲，贏得滿場掌聲。(中央社)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）文化部長李永得今(19日) 出席「洪根深美術館」開館儀式時表示，對於澎湖全力支持；尤其澎湖文化資產豐厚，中央會全力支持地方相關文化建設。

洪根深美術館開幕典禮19日舉行，吸引許多民眾到場共襄盛舉。中央社

文化部長李永得（左2）19日出席洪根深美術館開館前，特別到澎湖天后宮和全台現存年代最早的「沈有容諭退紅毛番韋麻郎等」石碑等參訪。中央社

澎湖傑出藝術創作者洪根深（左）10日捐贈其創作的近200件作品與書籍、文物等給文化局，由縣長賴峰偉（中）代表受贈，未來都將典藏在洪根深美術館。中央社

洪根深美術館位於全台最古老的天后宮旁「原澎湖廳憲兵隊」，歷經5年籌劃。尤其歷史上在媽宮(編按: 馬公市，清代舊稱「媽宮」)古城區周邊曾先後發生4次戰役，更具歷史文化意義，今天的開幕儀式中，澎湖縣長賴峰偉代表致贈玄武岩畫給李永得。

出生澎湖鼎灣的傑出藝術創作者: 洪根深表示，澎湖是人間淨土，希望藉由中央、地方機關挹注經費、人才培育、藝術家努力與建議，讓澎湖成為海上閃爍明珠，文化淨土。對於美術館的誕生，他感謝中央與地方的支持，完成了一名遊子對歸心歸鄉的心情，來回饋給故鄉。

文化部長李永得表示，澎湖今天風很大，看到這麼多人來參與洪根深美術館的開館令人感動，這是對藝術家的尊重，也看見地方對美術、文化、藝術的重視。洪根深是國際的現化水墨畫的大師，創作的作品值得珍藏。

李永得說，澎湖文化資產豐厚，文化部在媽宮古城區設立文資工作站，補助經費超過6億元，規劃有水下沉船博物館與國定古蹟天后宮等，但水下資產比水上還精彩，對於地方爭取設置國際級的水下沉船博物館，中央會全力的支持。

李永得在參加洪根深美術館開館前，還專程前往天后宮和全台現存年代最早的「沈有容諭退紅毛番韋麻郎等」石碑等參訪，盛讚天后宮處處是「國寶」。

澎湖縣長賴峰偉表示，洪根深作品展現海洋性格與強韌生命力，以敏銳觀察，人生啟迪思維，調節墨與水比例變化，造就立命玄武，氣勢磅礡畫風，開創畫壇藝術風格。

對於美術館經過多年籌措終於即將開館，賴峰偉感謝洪根深無私奉獻畢生作品給澎湖縣政府，讓洪根深美術館成為台灣水墨發展重要基地，希望未來藝文界共同努力，讓澎湖美術發展更上層樓。

李永得與文化部次長蕭宗煌、賴峰偉，議長劉陳昭玲、副議長陳雙全、前縣長陳光復、策展人蕭瓊瑞與洪根深等人共同剪綵，開幕式湧入來自全台各地的藝文界近300人與會，現場還邀請文光國中在風中演出「岩之幻」舞曲，贏得滿場掌聲。

洪根深美術館開館特展暨學術論壇，昨（18日) 上午在文化局2樓演講室開幕，邀請國立成功大學歷史系名譽教授暨洪根深美術館策展人蕭瓊瑞以「台灣當代水墨創作的四大類型-兼論洪根深的殺墨思維」進行專題演講，闡析台灣當代水墨發展的類型，是由「現代水墨」走向「後現代水墨」的趨向特徵，並邀請李振明、詹獻坤、王文良、蔡文汀、蔣伯欣、黃芊育等人發表論文，藝文人士齊聚，是近年來澎湖難得一見的藝文盛會。

澎湖文化局表示，洪根深美術館19日開館後，展出有台灣水墨等創作特展外，18日先行舉辦「墨問」現代水墨學術論壇，邀請有國內石忘塵、盧福壽、洪上翔、李振明、詹獻坤、黃芊育、蕭瓊瑞等20餘名水墨創作與學者進行水墨藝術交流、創作、研究。

未來開館時間如下:

■每週三至週日上午9時至12時、下午2時至5時；

■週一、二及國定假日休館。

日前在澎湖縣政府文化局12月10日舉行的「洪根深美術館」開館記者會上，洪根深捐贈其創作的近200件作品與書籍、文物等捐贈給文化局，由縣長賴峰偉代表受贈並回贈感謝狀。中央社報導，包括文化局長王國裕、澎管處長許宗民、美術史家蕭瓊瑞與地區的藝文界人士都應邀與會，一起見證美術館的誕生。

王國裕表示，洪根深美術館歷經幾度選址，最終選定在全台最古老天后宮緊臨的「澎湖廳憲兵隊」，由於廳舍列為歷史建築，歷時近5年的修復才告完成，彰顯對藝術家的傑出成就，也是地方共同的文化資產，未來作為台灣水墨後現代化的推廣平台。

賴峰偉表示，文化是立縣的根基，文化有多深，就會發展到那裡，推崇洪根深在美術的成就，尤其洪根深美術館選在澎湖廳憲兵隊，深耕澎湖文化，是地方的驕傲，周邊有天后宮、萬歲井、萬軍井、水師館與水下博物館等，處處充滿文化氣息，指示文化局要加強文化觀光行銷，提升藝文氣息。

澎湖列為歷史建築的原「澎湖廳憲兵隊」，搖身一變成為「洪根深美術館」，12月19日正式開館。中央社

澎湖縣政府文化局10日舉行「洪根深美術館」開館記者會，藝術創作者洪根深（左6）捐贈其創作的近200件作品與書籍、文物等，由縣長賴峰偉（左5）代表受贈並回贈感謝狀。中央社