共機頻擾台灣　空軍表態：專注戰訓本務•婉拒元旦衝場邀請

今年6月21日百年難得一見的「日環食」登場，嘉義縣市政府曾情商空軍出動軍機，衝場演出 (圖/總統 蔡英文臉書) 今年6月21日百年難得一見的「日環食」登場，嘉義縣市政府曾情商空軍出動軍機，衝場演出 (圖/總統 蔡英文臉書)

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）有媒體報導，中共軍機頻頻侵擾台灣附近空城，增加空軍勤務負擔；花蓮、屏東、新竹等縣市政府已取消明年(110年) 元旦迎曙光活動有關「戰機衝場」部分。空軍今天（12/19) 說明，為維護領空安全，空軍將專注戰訓、戰備本務，因此婉拒各縣市邀請。

今年有許多縣市邀請空軍在元旦迎曙光活動執行「戰機衝場」，不過，中央社引述空軍表示，有鑑於共機頻擾台，為維護領空安全，空軍將專注於戰訓、戰備本務，因此婉拒各縣市邀請。

有媒體報導，花蓮縣近7年舉行元旦「F-16迎曙光」，新竹市近3年舉辦的元旦升旗也有戰機衝場，屏東縣今年也首度與國防部合作，以5架IDF戰鬥機排成「大雁隊型」凌空飛越墾丁龍磐草原。不過，軍方近日已通知3縣市，取消明年元旦的戰機衝場活動。

今年空軍進行過多次表演衝場。其中雙十國慶空中展演項目，除陸航CH-47SD運輸直升機吊掛國旗，搭配UH-60M黑鷹直升機編隊，也有雷虎小組為天空畫上藍白紅彩煙，更加入了近年完成升級的F-16V戰機，首次在府前上空編隊衝場。

2020台灣燈會2月8日在台中登場時，交通部觀光局曾發布新聞稿表示，將由空軍戰機衝場，揭開燈會序幕。

此外6月21日百年難得一見的「日環食」登場，嘉義縣市政府情商空軍出動軍機，衝場演出，吸引外地遊客。蔡總統曾po文貼出5架F-16戰機表演衝場的照片，「讓這場天文秀更精采」。