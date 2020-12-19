共機頻擾台灣　空軍表態：專注戰訓本務•婉拒元旦衝場邀請

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）有媒體報導，中共軍機頻頻侵擾台灣附近空城，增加空軍勤務負擔；花蓮、屏東、新竹等縣市政府已取消明年(110年) 元旦迎曙光活動有關「戰機衝場」部分。空軍今天（12/19) 說明，為維護領空安全，空軍將專注戰訓、戰備本務，因此婉拒各縣市邀請。
今年有許多縣市邀請空軍在元旦迎曙光活動執行「戰機衝場」，不過，中央社引述空軍表示，有鑑於共機頻擾台，為維護領空安全，空軍將專注於戰訓、戰備本務，因此婉拒各縣市邀請。
有媒體報導，花蓮縣近7年舉行元旦「F-16迎曙光」，新竹市近3年舉辦的元旦升旗也有戰機衝場，屏東縣今年也首度與國防部合作，以5架IDF戰鬥機排成「大雁隊型」凌空飛越墾丁龍磐草原。不過，軍方近日已通知3縣市，取消明年元旦的戰機衝場活動。
今年空軍進行過多次表演衝場。其中雙十國慶空中展演項目，除陸航CH-47SD運輸直升機吊掛國旗，搭配UH-60M黑鷹直升機編隊，也有雷虎小組為天空畫上藍白紅彩煙，更加入了近年完成升級的F-16V戰機，首次在府前上空編隊衝場。
2020台灣燈會2月8日在台中登場時，交通部觀光局曾發布新聞稿表示，將由空軍戰機衝場，揭開燈會序幕。
此外6月21日百年難得一見的「日環食」登場，嘉義縣市政府情商空軍出動軍機，衝場演出，吸引外地遊客。蔡總統曾po文貼出5架F-16戰機表演衝場的照片，「讓這場天文秀更精采」。
今天 #日環食 登場，有許多朋友抬頭看見日環食後，也看見5架F-16戰機的衝場，讓這場天文秀更精采。 不只是衝場的任務，我們的空軍弟兄姐妹今天同樣也繼續執行領空巡弋的任務，為守護我們的領空而努力。 下次在台灣本島要看到日環食，要等195年，確實難得。但對於我們的空軍弟兄姐妹來說，巡弋台灣的領空，確保我國疆域安全，則是每天的任務。 有看到F-16戰機的朋友，歡迎留言給空軍弟兄姐妹加油打氣。由蔡英文 Tsai Ing-wen 發佈於 2020年6月21日 星期日