Alexa
  1. 首頁
  2. 政治

美國海軍作戰艦通過台灣海峽•今年第12次　我國防部：全程掌握動態

根據美海軍第七艦隊的消息，這艘戰艦是驅逐艦馬斯廷號。這是美國軍艦今年第12次通過台海，上一次美艦通過台海是11月21日。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2020/12/19 14:03
圖/官方推特

圖/官方推特

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）我國防部今天(12/19)表示，美國海軍一艘作戰艦由北往南航經台灣海峽後，續向南行駛。美艦經台灣海峽期間，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握周邊海、空域相關動態，狀況均正常。根據美海軍第七艦隊的消息，這艘戰艦是驅逐艦馬斯廷號。

綜合國防部及美軍相關臉書粉絲團的公開訊息，這是美國軍艦今年第12次通過台海；中央社報導上一次美艦通過台海是11月21日。

美軍第七艦隊發布新聞稿指出，美國海軍勃克級（Arleigh Burke-class）導向飛彈驅逐艦馬斯廷號（USS Mustin，DDG 89），台北時間19日依據國際法例行航經台灣海峽。美艦航經台灣海峽是展現美國對自由與開放印太地區的承諾。美軍將持續在國際法允許之處執行飛行、航行及其他任務。
美國
軍艦
台灣海峽
第七艦隊
驅逐艦
馬斯廷號
USS Mustin

相關新聞

駐美代表處正名「台灣代表處」　外交部：進行中
駐美代表處正名「台灣代表處」　外交部：進行中
2020/12/21 14:55
台灣反瘦肉精毒豬聯盟•盼與AIT對話　蘇偉碩：萊劑訊息都有所本
台灣反瘦肉精毒豬聯盟•盼與AIT對話　蘇偉碩：萊劑訊息都有所本
2020/12/21 14:42
【新冠肺炎+3】2人為國籍女機師的同事 感染源已被揪出
【新冠肺炎+3】2人為國籍女機師的同事 感染源已被揪出
2020/12/20 14:47
增加民眾信心　準美國總統拜登21日公開接種輝瑞疫苗
增加民眾信心　準美國總統拜登21日公開接種輝瑞疫苗
2020/12/19 17:04
台籍機師染新冠肺炎　莊人祥：不排除在台灣感染
台籍機師染新冠肺炎　莊人祥：不排除在台灣感染
2020/12/18 17:06