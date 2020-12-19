美國海軍作戰艦通過台灣海峽•今年第12次　我國防部：全程掌握動態

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）我國防部今天(12/19)表示，美國海軍一艘作戰艦由北往南航經台灣海峽後，續向南行駛。美艦經台灣海峽期間，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握周邊海、空域相關動態，狀況均正常。根據美海軍第七艦隊的消息，這艘戰艦是驅逐艦馬斯廷號。

綜合國防部及美軍相關臉書粉絲團的公開訊息，這是美國軍艦今年第12次通過台海；中央社報導，上一次美艦通過台海是11月21日。

美軍第七艦隊發布新聞稿指出，美國海軍勃克級（Arleigh Burke-class）導向飛彈驅逐艦馬斯廷號（USS Mustin，DDG 89），台北時間19日依據國際法例行航經台灣海峽。美艦航經台灣海峽是展現美國對自由與開放印太地區的承諾。美軍將持續在國際法允許之處執行飛行、航行及其他任務。