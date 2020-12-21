【最新】香港武漢肺炎確診者逃離醫院超過48小時　20日深夜遭警方衝鋒隊截獲！

更新時間: 2020-12-21 09:43

首次發稿: 2020-12-19 13:23

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）香港一名擅自離院的新型肺炎(武漢肺炎, covid 19)確診男病患李運強，昨(20日) 深夜被警方衝鋒隊在旺角截獲，港媒報導，警方會按衞生署指示，將他送往伊利沙伯醫院。



李運強被截獲時，身穿黑衣及戴上黑色帽，有佩戴口罩，他被送上救護車，現場處理的警員亦穿著保護衣。



警方消息指，昨晚近11時，有市民報稱李運強在旺角彌敦道與豉油街一帶出現。衝鋒隊警員接報到場，在附近一帶搜捕， 其後於上海街近長沙街找到李運強，當時他已換上並非醫院服的其他衣物，但身份證名字是李運強，暫未知道他逃走的原因及過往數日曾到訪的地方。



警方星期五(18日) 接獲伊利沙伯醫院通報，指一名確診新型肺炎的63歲男病人擅自離開醫院，逃去無蹤，院方於是報警求助。警方事後通緝該名病人。



醫管局總行政經理庾慧玲較早前表示，該名病人本身情況穩定，但仍有病毒感染的徵狀，仍有一些風險，他最後檢測到的病毒量不是十分高。

更新時間: 2020-12-19 15:26

首次發稿: 2020-12-19 13:23

香港武漢肺炎確診者逃離醫院•遭警方通緝 民眾人心惶惶

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）香港一名2019冠狀病毒疾病（COVID-19, 武漢肺炎）確診者昨(18日) 擅自逃離醫院，造成人心惶惶，擔心他到處播毒，當局正全城通緝此人。

截至12/18為止，香港有7969宗武漢肺炎確診案。伊利沙伯醫院發言人表示，該名病人的個案編號為7379。

他由本周一（12/13) 起入住隔離病房接受治療。病房職員於18日下午約5時，發現病人試圖離開病房，職員隨即追出，但病人已經循樓梯逃去無蹤，醫院保安在院內搜索，但未有發現。

香港01報導，院方曾致電該病人，但未能聯絡到。有醫護人員指出，確診者自己所住病房會有雙重門，另加上整間大病房亦會再有雙重門，病人需「穿越」4道門才可成功離開，而且雙重門的設計是需先關上一道門，才能打開另一道門。另有消息指該名病人所住的病房最近門口，不知道是否因此較易逃脫。

綜合中央社與香港電台報導，到今（19日) 早9時為止，院方仍未尋回這名這名63歲確診男子，但已通報警方和衛生部門，全城通緝此人。警方正協助相關部門追尋這名病人。

醫院指，病人身高約1.6米，中等身材及蓄黑色短頭髮，離院時身穿病人服、深藍色外套及運動鞋，並有戴外科口罩。根據衞生防護中心資料，患者12月8日發病，居於旺角花園街198號，屬本地個案，與其他本地個案有流行病學關連。

據報導，這名男子報稱在旺角花園街居住，目前花園街一帶市民人心惶惶，怕他在區內傳播病毒。

對於這名確診者可以輕易離開醫院，有市民和建制派立法會議員批評政府忽視了防疫方面的保安工作，也未能理解患者的負面情緒而給予支援。

警方表示，說根據法例，如任何在醫院等場所內被檢疫或隔離的人逃走，即屬犯罪，一經定罪，可判處罰款5000港元及監禁2個月。