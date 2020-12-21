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【最新】香港武漢肺炎確診者逃離醫院超過48小時　20日深夜遭警方衝鋒隊截獲！

■對於這名確診者可以輕易離開醫院，香港有市民和建制派議員批評政府忽視防疫方面的保安工作，也未能理解患者的負面情緒或給予支援。■該患者12月8日發病，原本住在旺角花園街198號，屬香港本地個案，與其他本地個案有流行病學關連。

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/12/21 09:49
香港伊利沙伯醫院入口 (圖/<a href="https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E5%88%A9%E6%B2%99%E4%BC%AF%E9%86%AB%E9%99%A2#/media/File:Queen_Elizabeth_Hospital.jpg" target="_blank">維基百科</a>, by Pedist) 

香港伊利沙伯醫院入口 (圖/維基百科, by Pedist) 

更新時間: 2020-12-21 09:43

首次發稿: 2020-12-19 13:23

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）香港一名擅自離院的新型肺炎(武漢肺炎, covid 19)確診男病患李運強，昨(20日) 深夜被警方衝鋒隊在旺角截獲，港媒報導，警方會按衞生署指示，將他送往伊利沙伯醫院。

李運強被截獲時，身穿黑衣及戴上黑色帽，有佩戴口罩，他被送上救護車，現場處理的警員亦穿著保護衣。

警方消息指，昨晚近11時，有市民報稱李運強在旺角彌敦道與豉油街一帶出現。衝鋒隊警員接報到場，在附近一帶搜捕， 其後於上海街近長沙街找到李運強，當時他已換上並非醫院服的其他衣物，但身份證名字是李運強暫未知道他逃走的原因及過往數日曾到訪的地方。

警方星期五(18日) 接獲伊利沙伯醫院通報，指一名確診新型肺炎的63歲男病人擅自離開醫院，逃去無蹤，院方於是報警求助。警方事後通緝該名病人。

醫管局總行政經理庾慧玲較早前表示，該名病人本身情況穩定，但仍有病毒感染的徵狀，仍有一些風險，他最後檢測到的病毒量不是十分高。

更新時間: 2020-12-19 15:26

首次發稿: 2020-12-19 13:23

香港武漢肺炎確診者逃離醫院•遭警方通緝　民眾人心惶惶

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）香港一名2019冠狀病毒疾病（COVID-19, 武漢肺炎）確診者昨(18日) 擅自逃離醫院，造成人心惶惶，擔心他到處播毒，當局正全城通緝此人。

截至12/18為止，香港有7969宗武漢肺炎確診案。伊利沙伯醫院發言人表示，該名病人的個案編號為7379。

他由本周一（12/13) 起入住隔離病房接受治療。病房職員於18日下午約5時，發現病人試圖離開病房，職員隨即追出，但病人已經循樓梯逃去無蹤，醫院保安在院內搜索，但未有發現。

香港01報導，院方曾致電該病人，但未能聯絡到。有醫護人員指出，確診者自己所住病房會有雙重門，另加上整間大病房亦會再有雙重門，病人需「穿越」4道門才可成功離開，而且雙重門的設計是需先關上一道門，才能打開另一道門。另有消息指該名病人所住的病房最近門口，不知道是否因此較易逃脫。

綜合中央社與香港電台報導，到今（19日) 早9時為止，院方仍未尋回這名這名63歲確診男子，但已通報警方和衛生部門，全城通緝此人。警方正協助相關部門追尋這名病人。

醫院指，病人身高約1.6米，中等身材及蓄黑色短頭髮，離院時身穿病人服、深藍色外套及運動鞋，並有戴外科口罩。根據衞生防護中心資料，患者12月8日發病，居於旺角花園街198號，屬本地個案，與其他本地個案有流行病學關連。

據報導，這名男子報稱在旺角花園街居住，目前花園街一帶市民人心惶惶，怕他在區內傳播病毒。

對於這名確診者可以輕易離開醫院，有市民和建制派立法會議員批評政府忽視了防疫方面的保安工作，也未能理解患者的負面情緒而給予支援。

警方表示，說根據法例，如任何在醫院等場所內被檢疫或隔離的人逃走，即屬犯罪，一經定罪，可判處罰款5000港元及監禁2個月。
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