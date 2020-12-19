台灣19日新增4例武漢肺炎　皆為境外移入

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥 中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥 (來源 中央社)

[最後更新﹔12月19日17時20分]

（台灣英文新聞／社會組 台北報導）台灣今（19）日新增四例新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）病例，分別為案761至案764例，分別自印尼、緬甸、美國，以及印度入境。

指揮中心表示，案761為印尼籍20多歲男性漁工，12月1日來台工作，持有登機前三日內核酸檢驗（PCR）陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，迄今無症狀。

案761在12月15日檢疫期滿後，12月17日由仲介安排自費採檢，於今日確診；衛生單位已掌握個案接觸者共一人，列自主健康管理。

案762為緬甸籍30多歲男性船員，12月2日來台工作，同樣持有入境前三日內核酸檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，迄今無症狀。

案762在12月17日檢疫期滿後，由仲介安排自費採檢，並於今日確診。指揮中心指出，衛生單位已掌握與個案同車的接觸者共35人，其中34人列居家隔離，一人列自主健康管理。

案763為本國籍20多歲女性，今年8月至美國就學，12月7日自美國搭機，持有登機前三日內檢驗陰性報告，12月9日入境台灣後至防疫旅館檢疫。

案763在12月14日出現咳嗽有痰及嗅覺異常症狀，12月16日由衛生單位安排就醫採檢，並於今日確診；由於個案檢疫期間未與他人接觸，且就醫時接觸之相關人員均有適當防護，故無須匡列接觸者。

案764為印度籍30多歲男性船員，10月21日來台工作，持有登機前三日內核酸檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，迄今無症狀。

案764在11月5日檢疫期滿後由仲介安排等待登船工作，11月26日後皆於船上工作未返港，因欲出境返國，12月16日由公司安排自費採檢，於今日確診（總抗體陽性），個案迄今皆無症狀，現正住院隔離治療中。

指揮中心表示，衛生單位已掌握接觸者共47人，其中21人列居家隔離、26人列自主健康管理；接觸者中已採檢21人，有20人核酸檢測陰性，其餘待檢驗結果出爐。

指揮中心統計，截至目前國內累計763例確診，確診個案中七人死亡、625人解除隔離、131人住院隔離中。