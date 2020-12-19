美國起訴Zoom 中國籍主管　涉嫌干擾天安門大屠殺紀念會議

[最後更新﹔12月19日13時40分]

（台灣英文新聞／國際組 外電報導）美國聯邦檢察官在週五（18）正式起訴一名曾任視訊會議軟體Zoom 主管的中國籍員工，控訴他透過職權干擾及審查在Zoom 上面所舉行的和中國六四天安門大屠殺有關的紀念活動，Zoom 在日前已以違反公司政策為由將他開除。

根據紐約時報報導，現年39歲的Zoom 前主管Xinjiang Jin（又名Julien Jin）透過別名加入在Zoom 上舉行、與六四天安門大屠殺31週年有關的紀念活動，並將個人首圖設為與恐怖主義或兒童色情相關的圖片，隨後再以違反Zoom 服務條款為由舉報那些紀念活動。

此外，中國官員也曾向Jin 透露一場透過Zoom 舉行的天安門大屠殺紀念會議，並提供會議密碼，該會議隨後便遭Jin 取消。據了解，該場會議並未做特別宣傳，檢方尚不了解中國如何取得會議資訊。

根據檢察官，今年至少有四場在紐約舉行的天安門大屠殺紀念活動受到干擾。

美國聯邦調查局局長瑞伊（Christopher Wray）便在聲明中指出，美國民眾應該了解，北京會毫不猶豫地對在中國營運的外國企業下手，以達到其目的，包括壓迫言論自由等。

檢方調查發現，在天安門大屠殺紀念活動開始前幾週，Jin 便警告一位在美國的同事，表示中國官員正在追查Zoom 的使用者，並要求同事針對中國政府要求審查一事保守秘密，「他們（中國）要求我們不行將此事公開，否則這會大大衝擊我們國家的名譽。」

Jin 也告訴該位同事，如果天安門大屠殺紀念活動的事沒有處理好，中國會封鎖Zoom 的伺服器。Zoom 的總部位於美國加州，不過它在中國有數百名員工。

檢方指出，Jin 是Zoom 與中國政府的聯絡人，但他涉嫌與中國政府串謀，在Zoom 上審查政治敏感的會議；Zoom 早前便因為關閉遭北京視為異見人士或人權運動者的帳號而遭到外界批評。

報導指出，人在中國的Jin 當時向同事索取Zoom 美國伺服器中的使用者資料，並將資料分享給中國政府，目前無法確定有多少美國使用者資料因而落入中國政府手中，不過Zoom 宣稱，流出的資料在海外的不超過10人。

一名Zoom 的發言人則在週五表示，Jin 因規避內控機制，違反公司政策已遭到開除，其他相關員工則遭到停職，有待內部調查結果出爐決定處分。

Jin 現遭以串謀進行跨州騷擾及非法轉讓可識別個人身分之資訊等罪名起訴，並已遭到通緝。

