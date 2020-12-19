200萬劑中國疫苗運抵巴西聖保羅

巴西聖保羅州政府今天上午再收到200萬劑自中國進口的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫苗CoronaVac。

CoronaVac是聖保羅布坦坦研究所（Instituto Butantan）與中國北京科興生物製品公司（Sinovac）合作研發的2019冠狀病毒疾病疫苗，目前在巴西進行第三階段人體試驗，疫苗的有效性需要在國家衛生監測局（Anvisa）批准註冊之前得到驗證。

運送疫苗的飛機於上午6時26分左右降落在聖保羅瓜魯柳斯（Guarulhos）國際機場。聖保羅州長多利亞（João Doria）、布坦坦研究所所長柯瓦斯（Dimas Covas）和州衛生廳長葛林斯坦（Jean Gorinchteyn）一起前往機場視察。

多利亞宣稱，這是第3批抵達巴西的CoronaVac疫苗；11月中旬，聖保羅州政府首先接獲12萬劑疫苗；12月初再接獲可在巴西生產100萬劑疫苗的原料；加上今天抵達的200萬劑疫苗，聖保羅州已確保有312萬劑疫苗。

柯瓦斯表示，CoronaVac將是巴西和拉丁美洲生產的第1種疫苗，到2021年1月15日，聖保羅將有900萬劑疫苗備用。

14日，多利亞曾說布坦坦研究所只打算申請最終疫苗產品註冊，但昨天州政府宣稱再次更改策略，以獲得國家衛生監測局批准CoronaVac的緊急使用授權。

柯瓦斯指出，這都因為州政府接獲衛生部最新公函指出，只要是國家衛生監測局批准使用的疫苗，衛生部都有意願購買。

聖保羅州政府還指出，向國家衛生監測局申請CoronaVac的緊急使用授權，應與提交疫苗的結論性研究報告同時進行。

布坦坦研究所也和科興決定，同時向中國國家藥品監督管理局申請註CoronaVac。