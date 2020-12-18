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18日晚間起東北季風增強 21日高山有機會降初雪

By  中央社
2020/12/18 20:09
中央社檔案照片

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中央氣象局表示，今天晚上起受到東北季風影響，天氣將轉冷，20日、21日東北季風影響加上南方雲系北移降雨機率增，尤其21日高山有機會看到入冬以來的第一波下雪。

中央氣象局今天表示，今晚至明天東北季風增強，水氣也增多，迎風面的北部、東半部地區及恆春半島降雨機率提高，其中還是以基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較為持續，有局部大雨發生的機率，其他地區維持多雲到晴。

氣象局說，高溫和今天相比略為下降，北台灣僅攝氏17至19度，整天感受較為濕涼，中部至台南及花東地區22至24度，高屏地區還是可以來到25、26度，至於低溫則變化不大，北台灣15度左右，其他地區16至18度。

氣象局指出，20日、21日東北季風影響加上南方雲系北移，除了北部、東半部地區及恆春半島持續有雨之外，中南部地區雲量亦增多，南部地區及中部山區也有下雨機會，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，請多加留意。

22日、23日東北季風稍減弱，各地氣溫稍回升，北部、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，宜花地區有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴。

24日東北季風再增強，25日受到東北季風影響，北部及東北部天氣再轉涼，這波冷空氣水氣較少，24日北部及東半部地區有局部降雨，25日僅剩東半部地區有零星降雨，其地地區為多雲到晴。

26日、27日東北季風稍減弱，各地氣溫稍回升，僅東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；28日東北季風有再增強、北部及東北部天氣再轉涼的趨勢，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區維持多雲到晴。

更新時間 : 2020-12-18 21:38 GMT+08:00

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