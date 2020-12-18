中小企業服務認證 臺灣企銀蟬聯菁業獎特優

臺灣企銀以「融資、輔導、投資三位一體策略」的卓越表現， 在第十屆台灣傑出金融業務菁業獎中，再次強摘「 最佳中小企業金融獎」特優獎項， 成為首家連續兩屆獲得此項殊榮的銀行， 也再度肯定臺灣企銀實踐業務創新及深耕中小企業成效卓著。

菁業獎由台灣金融研訓院主辦，在金融業界具有指標意義。 臺灣企銀董事長黃博怡強調， 該行扶持中小企業的努力獲得菁業獎肯定，備感榮幸，這是5, 300位同仁共同的榮譽， 未來持續堅守中小企業專業銀行的角色和功能， 與時俱進提供更好的金融服務。

臺灣企銀讓金融服務多元化， 透過與政府機構及子公司臺企創投異業結合，積極扶持中小、微型、 新創企業，並具體落實金融挺產業相關行動。主辦單位表示， 該行以「融輔投併行策略，扶持小微新創事業」為題， 發揮普惠金融精神，採融資、輔導、 投資三位一體策略建構完整生態圈，積極輔導小微及新創企業發展， 在本屆菁業獎41家金融機構、120件參選案件中脫穎而出。

臺灣企銀深知中小企業對國家經濟發展影響甚鉅， 體認應多加扶持小型、微型及新創事業，2019年首開先河推出「 小微+新創˙活水倍增」貸款，透過簡易評分表， 簡化審核流程並擴大服務，近年該行融資服務家數成長近一倍， 不僅成為公股行庫學習典範，理念亦深獲主管機關認同， 主動在金融機構業務考核中新增「戶數貢獻」評比項目。

產業創新方面，臺灣企銀首創「無形資產附收益型夾層融資」貸款， 讓創意、創新的價值具體化， 翻轉金融界對企業融資模式的刻板印象。今年9月更推出「 技術與金融鏈結貸款」，協助與工研院技術合作的企業， 取得銀行融資金援，帶動整體產業升級。此外，政府高度重視的60 0億青年創業貸款方案，該行承作量為全台市占率第一， 顯見其為充分發揮專業功能的政策性銀行。

身為金融國家隊成員， 臺灣企銀在新冠肺炎疫情中亦扮演紓困及振興經濟的要角， 近一年新增協助逾2萬戶中小企業取得融資， 承作戶數穩居公股行庫之冠。在充滿挑戰的後疫情時代， 該行將戮力提供中小企業服務， 成為屬於臺灣中小企業的金融領導品牌。