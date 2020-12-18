英國經典007「M夫人」茱蒂丹契化身誇張靈媒　美艷冤魂搶老公台灣2021搞笑上映

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)愛情喜劇《舊愛靈靈妻》改編全球經典舞台劇，由茱蒂丹契領銜演出，化身為謊言連篇的靈媒，卡在冤魂及活人爭奪丈夫的戰爭中間，將於2021年初搞笑上映。

奧斯卡、金球獎得主茱蒂丹契（Judi Dench）化身脫序靈媒於愛情喜劇《舊愛靈靈妻》裝神弄鬼，現年86歲的丹契活躍影劇圈已一甲子，代表作為電影007系列裡James Bond的上司M夫人、《金盞花大酒店》裡善解人知的Evelyn、《女王與知己》和印度男僕譜出友誼的維多利亞女王等，影迷遍部全球。

愛情搞笑電影《舊愛靈靈妻》改編自英國天才劇作家諾爾寇威爾（Noel Coward）的全球賣座經典舞台劇，台灣綠光劇團也曾改編搬演，講述作家為了新書取材，邀請靈媒到他家舉辦招魂儀式，沒想到竟招回前妻亡魂，現任妻子開始擔心「人鬼外遇」，更發現前妻的詭計引起更多風波。

電影公司表示，本作在1941年於倫敦首演時，因為適逢二戰期間，一口氣就演出1997場，創造英語非音樂劇史上最長演出成績，更讓《紐約時報》（The New York Times）力讚：「優雅風格與伶牙俐齒的對話，構築出高效能的笑果，帶給觀眾暢快的體驗！」此後每逢經濟蕭條，歐美劇場都一定會重新搬演本劇，美國百老匯至今都在不斷重演。

這部經典舞台劇作，如今終於翻拍成電影版，找來曾執導過影集《唐頓莊園》（Downton Abbey）的愛德華霍爾（Edward Hall）擔任導演，《唐頓》影集的「大表哥」丹史蒂文斯（Dan Stevens）將領銜演出風度翩翩的作家，除了女主角丹契是大看點外，《購物狂的異想世界》艾拉費雪將在戲中正面對尬《單身啪啪啪》萊絲莉曼恩，上演新舊人妻大亂鬥。

影后丹契表示：「我認為現在是觀賞這部電影的最佳時機，我們真的會因此開懷大笑，我希望觀眾可以度過一個愉快時光，開心地歡笑，藉此忘卻一些悲傷的事情。」

有趣的是，丹契雖然在片中的職業是靈媒， 實際卻是個浮誇神棍，她為了欺騙民眾來看她「得道升天」 的超能力演出，竟透過「吊鋼絲」偽造飛行能力， 結果意外掉下舞台，揭穿一切都是騙局。現年86歲的茱蒂丹契 ，演出這場戲根本老當益壯，片中被滑輪高高吊起的場景， 竟讓她大呼過癮：「吊鋼絲簡直讓我像是漫威女英雄！」



預告(影/Youtube)