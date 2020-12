中華電信蟬聯年度台灣最佳行動服務、最佳資料中心服務業者獎

全球知名顧問公司Frost & Sullivan於16日晚間舉辦「亞太最佳實踐獎」(2020 Frost & Sullivan Best Practices Awards)線上頒獎典禮,宣布中華電信蟬聯年度「 台灣最佳資料中心服務業者獎」(Taiwan Data Center Services Provider of the Year)、「台灣最佳行動數據服務業者」(Taiwan Mobile Data Service Provider of the Year),以及首度榮獲「台灣最佳雲端服務業者獎」( Taiwan Cloud Infrastructure Service Provider of the Year)等共三項大獎。 中華電信數據通信分公司總經理林昭陽代表領獎時表示:「 感謝Frost & Sullivan的肯定。中華電信身為台灣最大的綜合電信業者, 透過整合各項核心業務, 提供客戶高規格與完整的IDC及雲端服務,獲得國內外認證, 與多家國際公有雲夥伴合作。中華電信今年領先業界推出5G服務, 將持續與各領域廣泛合作,共創5G雲端產業價值鏈。」

中華電信三度獲台灣最佳資料中心服務業者獎 雲端服務亦獲得殊榮

Frost & Sullivan分析師Nishchal Khorana指出, 中華電信打造的多雲交換平台直通國際知名公雲服務, 結合中華電信豐富的資通訊技術資源, 能有效協助企業客戶提升公司競爭力。

分析師也指出,隨著資訊科技與環境不斷演進, 中華電信持續強化技術力並掌握客戶需求,擴建資料中心(IDC) ,以自動化提高服務品質。中華電信進一步表示, 今年是第三度獲得台灣最佳資料中心服務業者獎, 中華電信的IDC服務持續不斷精進、提升專業能量, 除了原先取得的TIA-942 Rated 3、SOC 1 Type 2、SOC 2 Type 2、PCI DSS、ISO 27001、ISO 50001、LEED 黃金級等多項國際認證,又在今年取得了Uptime Institute M&O認證,展現中華電信IDC服務不僅從機房建築、電力、 機械、電信、資安採用最嚴謹的標準, 同時擁有世界級資料中心的維運能力, 相信未來也將帶動台灣產業發展5G、AI、物聯網、 大數據等方面的新應用服務。

服務以客戶為中心,蟬聯行動服務大獎 技術實力加速台灣產業轉型升級智慧化

中華電信今年也再度蟬聯最佳行動數據服務業者獎。Frost & Sullivan分析師Sofea Zukarnain指出, 中華電信在台灣打造了強大的行動網路環境,透過投資頻譜資源、 網路建設,率先推出5G服務,持續強化網路優勢, 提升行動網路速度及涵蓋。

對此,中華電信表示,面對激烈市場競爭, 中華電信行動寬頻客戶數市佔最高,並領先業界推出5G服務, 在開台初期即以全球前瞻的高、低頻思維,運用世界主流3. 5GHz提供客戶5G最大頻寬(共90MHz)的高速上網, 及重耕(Refarm) 行動寬頻頻譜2100MHz及擴大5G涵蓋, 同步提供全台唯一5G NR + 4G 5CA的技術應用服務,提升尖峰時刻下載速率, 展現中華電信厚實的技術實力。 中華電信也將持續建構國內外產業夥伴的5G生態鏈, 積極投入企業專網、智慧交通、AR/VR消、 企客等5G創新應用,提供以客戶為中心的優質服務, 為台灣產業轉型升級智慧化盡心力。