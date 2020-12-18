協助婦女及台灣弱勢族群創業 土銀續推微型創業鳳凰貸款

為推行政府性別平等計畫，土地銀行致力於協助辦理微型創業鳳凰貸款，是項貸款係為協助婦女創業，自98年開辦以來，即積極配合勞動部以函文、轉發宣導DM、手冊及參與政策說明會等辦理推廣事宜。為加強拓展申貸服務，土地銀行亦請各地分行積極參與該案服務，善用「勞動力發展署微型創業貸款聯繫單」，將有意願或符合申辦對象之貸款人轉介予勞動部，多年來多次獲得勞動部表揚，感謝土地銀行長久以來對協助辦理微型創業鳳凰貸款的支持，及對提升國家經濟發展之貢獻。

微型創業鳳凰貸款適用對象包含20～65歲女性、45～65歲國民及20～65歲設籍於離島之居民，凡前開人員3年內曾參與政府創業研習課程達18小時並經創業諮詢輔導，所營事業依法登記或立案未滿五年，且員工未滿5人者，均得申請該項貸款，額度最高新臺幣200萬元，優惠利率1.42％，前2年由勞動部補貼全額利息。

土地銀行長期以來積極配合辦理創業貸款，且支持性別平等政策，今年面對嚴重特殊傳染性肺炎疫情，除續推微型創業鳳凰貸款外，亦配合辦理各項紓困措施，推出「抗疫興家園、土銀心相挺」具體行動方案，協助受疫情影響之企業及個人紓緩資金調度困境，土地銀行於109年7月榮獲金管會「獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案」評比為優等銀行，未來將持續以善盡企業社會責任、支持性別平等政策及永續經營發展方向前進。