新北市與台少盟推出CRC「全力突襲」

聯合國制訂「兒童權利公約」逾30年， 我國也在103年通過實施兒童權利公約施行法， 為將生硬的法條讓兒少及社會大眾理解， 新北市政府與社團法人台灣少年權益與福利促進聯盟於18日推出C RC兒童權利公約「全力突襲」互動實境遊戲， 將4大兒少基本權利--表意權、生存及發展權、 禁止歧視和最佳利益等，透過手機網路及實境遊戲，讓更多人了解： 「兒少的事，就是大家的事！」

長期推動兒少權益的台少盟前秘書長、現任監察委員葉大華表示， 非常感謝新北市政府社會局、教育局多年的合作， 去年正值聯合國制訂「兒童權利公約」滿30年，就一直在思考， 如何將兒少權益的DNA植入人心， 因此與開發線上遊戲的聚樂邦多次討論， 希望透過青少年熟悉的解密、探索遊戲， 將4大兒少基本權利融入遊戲中。

聚樂邦共同創辦人林志育表示，每個孩子的書包都藏有秘密， 早期教育有些老師會檢查書包，但現在身為大人要多用心、 關心和互動，才能理解孩子的世界，因此遊戲便以此發想，在「 全力突襲」互動遊戲中，新島高中有5位同學阿特、小艾、笨姊、 逼逼、果凍突然消失，分別因課業關係、校園遭霸凌、 職場打工遭歧視等原因，玩遊戲者要先從打開書包解鎖， 再從書包中的日誌、信件、作文簿等物品提示，逐項解迷， 每一關隱含與自身相關的兒童權益，透過遊戲中認識和學習。

新北市政府社會局長張錦麗表示，新世代有新語言和遊戲， 市府與台少盟合作，將生硬的法條透過遊戲， 讓兒少更加理解自身的權益，同時也提醒大人，其實兒少的事， 就是大家的事！未來會透過教育局和漾青春基地等兒少據點推廣， 讓每位兒少都能從遊戲中快樂學習、成長。