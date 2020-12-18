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435藝術聚落串起社區環境美學 板橋國中「船遞」古城在地文化

By  台灣英文新聞
2020/12/18 17:18
435藝術聚落串起社區環境美學 板橋國中「船遞」古城在地文化

435藝術聚落串起社區環境美學！新北市文化局所轄之435藝術聚落今秋邀請進駐藝術家、板橋國中，透過一道古樸紅磚牆面，進行社區環境改善，共同串起枋橋在地歷史人文，譜成藝術教育新里程，帶來更好的環境生活品質！就在今(18)日攜手「船遞」社區環境美學！

本次環境改善位於板橋435藝文特區與板橋國中一道質樸復古的紅磚牆面開始做起，約50公尺長，原先牆面上垂掛著高高低低不整齊之電纜線，經435進駐藝術家林辰勳及呂文從藝術視角檢視，轉化從藝術教育出發，取名為「船遞」，作品兼具視覺美感與不干擾環境的特性，在不破壞、不覆蓋繪製、並維持原有特色的前提下，將原本垂掛參差不齊的電纜線，透過環境整理、設計過程、藝術手法及教育帶動的過程，轉變成一道具在地性及藝術性的牆面，富有藝術美感與環境之意義，也同時改善了環境市容。創作過程邀請板橋國中學子共同參與，將垂掛的曲線轉化為板橋母親河「湳仔溪」，學生們運用想像力，將願望用一艘艘船隻運載，躍上牆面上的河川，夜晚牆上的湳仔溪，還會點亮，活動除了改善435藝文特區的牆面外，也讓藝術教育深入青年學子的課堂。

新北市文化局長龔雅雯表示，本次環境美學從三部曲進行，第一步優先整理及檢視週邊環境，進行環境減法，移除影響五感又造成雜亂焦慮的物件；第二步運用設計加分效果，將色彩及元素統一，增加視覺協調性，第三步盤整地區獨特性或人文特性，以藝術乘法展現，發掘在地文化導入藝術與文化活動，讓整體環境有加乘效果！

今年秋天以「船遞」為起點，召集社區各重要角色，由新北市文化局、435進駐藝術家及板橋國中，透過藝術創作，帶進循環利用及社區參與觀念，更結合「藝術教育」，為非常好的一次實例，也希望廣為推行，讓新北市容改善外，更具有在地性、藝術性及民眾參與等特性，帶給新北市居民更好的環境生活品質！更多詳情歡迎至板橋435藝文特區粉絲專頁https://www.facebook.com/artzone435 查詢。

更新時間 : 2020-12-18 21:36 GMT+08:00

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