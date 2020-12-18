435藝術聚落串起社區環境美學 板橋國中「船遞」古城在地文化

435藝術聚落串起社區環境美學！ 新北市文化局所轄之435藝術聚落今秋邀請進駐藝術家、 板橋國中，透過一道古樸紅磚牆面，進行社區環境改善， 共同串起枋橋在地歷史人文，譜成藝術教育新里程，帶來更好的環境 生活品質！就在今(18)日攜手「船遞」社區環境美學！

本次環境改善位於板橋435藝文特區與板橋國中一道質樸復古的紅 磚牆面開始做起，約50公尺長， 原先牆面上垂掛著高高低低不整齊之電纜線，經435進駐藝術家林 辰勳及呂文從藝術視角檢視，轉化從藝術教育出發，取名為「船遞」 ，作品兼具視覺美感與不干擾環境的特性，在不破壞、不覆蓋繪製、 並維持原有特色的前提下，將原本垂掛參差不齊的電纜線， 透過環境整理、設計過程、藝術手法及教育帶動的過程， 轉變成一道具在地性及藝術性的牆面，富有藝術美感與環境之意義， 也同時改善了環境市容。創作過程邀請板橋國中學子共同參與， 將垂掛的曲線轉化為板橋母親河「湳仔溪」，學生們運用想像力， 將願望用一艘艘船隻運載，躍上牆面上的河川，夜晚牆上的湳仔溪， 還會點亮，活動除了改善435藝文特區的牆面外， 也讓藝術教育深入青年學子的課堂。

新北市文化局長龔雅雯表示，本次環境美學從三部曲進行， 第一步優先整理及檢視週邊環境，進行環境減法， 移除影響五感又造成雜亂焦慮的物件；第二步運用設計加分效果， 將色彩及元素統一，增加視覺協調性， 第三步盤整地區獨特性或人文特性，以藝術乘法展現， 發掘在地文化導入藝術與文化活動，讓整體環境有加乘效果！

今年秋天以「船遞」為起點，召集社區各重要角色，由新北市文化局 、435進駐藝術家及板橋國中，透過藝術創作， 帶進循環利用及社區參與觀念，更結合「藝術教育」， 為非常好的一次實例，也希望廣為推行，讓新北市容改善外， 更具有在地性、藝術性及民眾參與等特性， 帶給新北市居民更好的環境生活品質！更多詳情歡迎至板橋435藝 文特區粉絲專頁https://www.facebook. com/artzone435 查詢。