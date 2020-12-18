充實北海岸學子閱讀資源 新北第15座愛的書庫於橫山國小啟用

位於新北市三芝區的橫山國小，在新北市政府教育局及 財團法人台灣閱讀文化基金會等各界協助下成立「愛的書庫」，今( 18)日進行揭牌儀式， 見證公部門與民間團體聯手為偏鄉小學挹注的豐富的閱讀教育資源。

新北市教育局丁雅君主任秘書表示，閱讀是一切教育的基礎， 能夠自主閱讀、學習的孩子，就有翻轉人生的機會。新北市教育局與 財團法人台灣閱讀文化基金會在三芝區橫山國小設置「愛的書庫」 據點，此據點的配置， 能有效縮短書籍在北海岸間各校流動的時間與空間距離， 給予學生更豐沛的閱讀機會。

橫山國小「愛的書庫」目前設置有50箱圖書，每箱圖書30本，由 財團法人武秀蘭教育基金會、財團法人中台山佛教基金會、 愛孩子愛自己工作室汪培珽、展華化學工業股份有限公司透過「 新北市好日子愛心大平台」捐贈， 再由新竹物流股份有限公司協助書箱運送，體現「共讀分享， 智慧循環」的理念。

三年級江育綺表示，很期待書庫成立，因為自己很喜歡看書， 有了愛的書庫，學校裡就有更多的書可以看， 也可以跟同學一起看一樣的書， 謝謝捐贈這些書給我們的叔叔阿姨們！二年級華月美老師表示， 愛的書庫藏書量多，提供多元繪本，在閱讀滿百等閱讀推廣活動時， 增加低年級學生的選擇性，不僅能培養閱讀習慣， 也能拓展學習視野，更是輔助教師教學的好幫手。

橫山國小校長吳景泉表示，學校位於三芝區橫山里， 校內學生學習弱勢族群不少，因此學校積極推動身教式閱讀、 小小說書人、閱讀滿百等閱讀推廣活動，今年更推動數位閱讀， 期使學生透過閱讀提升國語文能力與閱讀素養，此次成立「 愛的書庫」據點，盼能帶動鄰近地區的國小師生閱讀風氣， 讓學生們愛上閱讀，而且閱讀越愛，藉此拓展偏鄉學子的視野。

教育局多年來與民間攜手合作， 將閱讀資源完善分配到有需求的地區， 透過不同管道激發學生學習動能， 期望讓師生有更多學習與自我實現的機會。 新北市第15座愛的書庫在北海岸橫山國小落成， 見證了新北市對閱讀教育的重視，期望透過區區有書庫， 公私協力推展閱讀，讓新北市的孩子在書香的環境中， 越來越有競爭力。