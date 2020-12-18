中國南海擴張野心不斷　美國海軍：未來會「果斷回應」

美國軍方表示，未來其海軍戰艦將更加果斷，以應對違反國際法者，如俄羅斯與中國。（圖/美聯社） 美國軍方表示，未來其海軍戰艦將更加果斷，以應對違反國際法者，如俄羅斯與中國。（圖/美聯社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）中國長期在南海爭議地區部署軍力，其海洋擴張野心引發美國擔憂。外媒17日報導，根據一份美國海軍戰略文件，當中指未來美軍艦在面對違反國際法的行為時，將會「更加果斷」回應，其中更點名在印太地區企圖擴張勢力的中國政府。

根據法新社報導，一份來自美國國防部的文件中，為美國海軍、海軍陸戰隊及海岸警衛設定了未來幾年的目標，文件中指出，部分國家如俄羅斯和中國，正在一些關鍵地區中企圖挑戰權力平衡，並破壞現有的秩序。

爾後，美國更加頻繁地派遣船隻至該地區，以執行所謂的「航行自由」。

另根據半島電視台的報導文章，中國海軍的戰鬥力在近二十年內已增強三倍之多，面對其快速壯大的軍事力量，美國海軍少將拜納姆(Jay Bynum)表示，未來海軍將改良得更精小、敏捷，或使用遠端遙控的船隻來應對中國挑戰。

此外，美方未來將會在太平洋紀錄哪些國家違反國際法、盜取他國資源，以及踐踏他國主權的行為。由於近年來，中國不斷宣稱擁有南海上幾乎全部的島嶼，引發鄰國諸如越南、菲律賓的不滿。因此，在該文件中，美國軍方也稱中國為「最具壓迫性的長期戰略威脅」。

美中最近在太平洋上的磨擦發生在8月下旬，當時中國稱聲在有爭議的西沙群島上發現美國軍艦，並予以驅逐。