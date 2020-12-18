香格里拉台北遠東國際大飯店 遠東Café盛大開幕

為升級餐飲體驗並強化自助餐廳競爭力，香格里拉台北遠東國際大飯店斥資新台幣8千萬元、歷時三個多月改裝位於六樓的遠東Café自助餐廳，於12月16日盛大開幕！強調用餐食趣與五感體驗的遠東Café自助餐廳，以12大美食主題區呈現一餐檯即一名店的概念，各區還有現點現做的主廚特色佳餚「秘密武器」，讓饕客吃飽吃巧還要吃到寶，更攜手名店鼎泰豐跨品牌合作，勢必將成為自助餐廳的朝聖新據點。

不只食材升級，嶄新當代空間設計與服務團隊同步換上新裝令人眼睛為之一亮，開放式廚房打造充滿活力且富饒食趣的美食市集，重新詮釋自助餐饗宴。訂位專線：(02) 7711-2080，或線上預訂https://lihi1.com/9Ujp5/am。

今年雖逢全球新冠病毒爆發衝擊觀光旅遊業，香格里拉台北遠東業主公司遠東集團徐旭東董事長深具信心表示：「越是在挑戰的時候，越要提升產品與競爭力，台灣防疫有成全球有目共賭，我們在台灣能安心旅遊、盡情享用美食實在很幸福也很感恩，我們也觀察到國內觀光旅遊與餐飲消費力不容小覷，相信全新改裝後的遠東Café，嶄新獨特的用餐體驗，將帶動餐飲消費市場，成為自助餐的新地標。」

連續三年榮獲米其林台北指南評選為經典奢華酒店的香格里拉台北遠東，一直致力精進服務及提升設施以提供消費者與時俱進的住宿與餐飲體驗，在即將歡慶26週年之際重新改裝開幕遠東Café自助餐廳別具特殊意義。

區域總經理暨香格里拉台北遠東總經理祖睿德(Randy Zupanski)興奮地表示：「飯店團隊為此改裝計畫花費一年多時間規劃執行，尤其是國際廚藝團隊以多年來對消費者飲食喜好與趨勢觀察以及自助餐市場研究，精心研發一系列全新菜餚，以嚴選食材及主廚團隊為展演主角的開放式廚房當作劇場舞台，讓消費者親自選擇食材、主廚烹製料理的過程，也成為用餐體驗的一部分，每個餐檯皆有主廚精選佳餚供饕客們現點現做，新鮮看得見，例如炙燒和牛握壽司、龍蝦海鮮濃湯、和牛鐵板燒、日式酥炸軟殼蟹、山西刀削牛肉麵等美味佳餚，我們還特別在中式料理區新增台灣名店鼎泰豐餐檯，亦是首創業界的跨品牌合作，賓客於午、晚餐期間可免費體驗一份每日精選鼎泰豐小點，是台灣唯一五星級國際觀光飯店供應鼎泰豐美食，歡迎舊雨新知蒞臨嚐鮮。」

全新遠東Café自助餐廳十大亮點：

亮點一：豐富十二大主題餐檯 暢遊世界美食地圖

國際廚藝團隊為了展現全新風味的遠東Café，不僅重新規劃餐檯動線、廚房設備，還特別到南台灣探訪產地搜羅在地食材，用多樣烹調方式結合各國料理，端出具國際水準的十二大主題餐檯，每一個餐檯都由一組主廚團隊負責，嚴選優質食材新鮮現做，並依照時令季節推出特色佳餚，熊熊火焰跳耀的炭烤區，一字排開各式牛排、豬排、羊排、雞排搭配琳瑯滿目的八種香料鹽、四種醬汁與四種特製烤肉醬料，香氣四溢令人垂涎；令人食指大動的海鮮餐檯，滿滿的蝦兵蟹將、現流海鮮，主廚現做的龍蝦海鮮湯、比利時清蒸淡菜絕對教人回味；海鮮控當然不能沒有生魚片，日式餐檯新鮮現切多款當季生魚片、握壽司、手捲，羅列豐富海鮮與配菜任君挑選，還有炙燒和牛握壽司等極品美味，更吸睛的是，龍蝦水族箱裡活跳跳的波士頓龍蝦，產地直送的鮮美龍蝦，現場加價購優惠價558元即享現點現做直達餐桌！西安麵點師傅純熟勁道現做多樣手工麵點，不小心就再來一碗番茄牛肉麵、哨子麵；吸引目光的還有掛滿廣式燒臘的香宮精選美味，連續三年米其林餐盤推薦的果木片皮鴨捲餅亦是必嚐經典；難以抗拒現做日式天婦羅與串炸美味，各種海鮮肉品蔬菜轉眼變成一串串裹著酥脆金黃外衣的和風小食；亞洲料理區一樣精采可期，泰國、新加坡、馬來西亞、印度等地方特色美食，一站式嚐遍；蒸籠點心不停冒出蒸汽白煙，讓人好奇想打開親嚐美味；滋滋作響鐵板料理，隨選隨點的山珍海味立即奉上；清新健康的沙拉開胃小點區，精選多樣有機無毒蔬食、堅果沙拉、手工麵包以及各式油品風味醬汁隨選搭配；當然，在地台灣味也是全新遠東Café用經典好滋味，勾起每個人心中最懷念的家鄉味；餐後一定要來到繽紛甜點冰淇淋屋，像是珠寶精品店般展示精緻甜點，現場烘培熔岩巧克力蛋糕的香甜氣味飄蕩空氣中，瞬間打開另一個胃！

亮點二：食材與設備再升級

為了讓主廚精選的頂級食材呈現最佳風味，此次改裝更斥資兩百七十萬元引進西班牙國寶級烤爐Josper Grill超大型烤爐，成為市場上首家且唯一使用堪稱料理界夢幻烤爐的自助餐廳，此烤爐最大特色就是木炭直火碳烤特殊的香氣與口感，保留頂級肉質的原汁原味，遠東Café 炭烤區提供的肉品從原有的6款更增加到10款以上，推薦料理為慢火煙燻豬肋排、慢火煙燻和牛舌、濕式熟成爐烤牛排以及各式巴西窯烤美食。

亮點三：首創業界 名店鼎泰豐進駐

世界知名台灣美食代表鼎泰豐，現在到遠東Café 也能吃得到！香格里拉台北遠東國際大飯店首度跨品牌與鼎泰豐合作，特別設置鼎泰豐餐檯，成為全台唯一於自助餐廳提供鼎泰豐點心的五星級國際觀光飯店。每日精選一款小點於午餐及晚餐餐期輪替供應，例如紅油炒手、蝦仁燒賣、菜肉蒸餃、手工水餃、黃金流沙包、千層油糕等，每位賓客可免費體驗一份，是全新開幕的遠東Café驚喜彩蛋！

亮點四：現撈波士頓活龍蝦 海鮮市場直擊

海鮮區新增了活龍蝦水族箱，新鮮料理看得見！只要超優惠價558元，即可加購一整隻現撈新鮮活龍蝦，還可選擇喜愛的風味由主廚新鮮現做，例如主廚精選起司焗烤、碳烤龍蝦佐澄清奶油及中式辣醬爆炒等口味。為增加用餐食趣，凡加購活龍蝦，餐廳另備有特製趣味龍蝦圍裙與專屬餐具，讓食客盡情享受吮指美味，還能立即加入遠東Café 龍蝦俱樂部，與龍蝦合照並上傳IG標註 #CafeLobsterClub可參加飯店官方IG社群抽獎活動，有機會獲得免費自助下午茶兩客。

亮點五：鑼聲若響起 天天有驚喜 隱藏版美食

為了給予饕客獨特的用餐趣味與驚喜感，遠東Café主廚團隊特別設計每日驚喜菜色，除了各餐檯豐富多樣的美食外，午餐及晚餐餐期還會推出「隱藏版美食」！當聽見GONG鑼聲響起，便是每日驚喜菜色出場了。限量佳餚，美味不等人，下次來到遠東Café，聽到鑼聲，動作要快，因為這道神秘菜色將從不同餐檯出現，加菜加味也加了「想不到的驚喜」。

亮點六：樂活養生 產地到餐桌零距離

遠東Café完美體現香格里拉酒店集團「根植於自然Rooted in Nature」計畫，首度引進水耕栽培系統，採用可再生能源LED燈及植栽牆種植聖羅勒、薄荷葉、迷迭香等新鮮香草。餐廳每日新鮮供應專屬迎賓特調，其中推薦「黑熊蜂蜜羅勒檸檬水」選自餐廳植栽牆的聖羅勒葉與飯店自產的黑熊蜂蜜，搭配新鮮現榨檸檬汁，實踐「從產地到餐桌」的飲食品味。

亮點七：新增晚晚餐餐期 美食供應不間斷 用餐價格更優惠

有鑒於現代都會忙碌生活型態與用餐習慣，遠東Café 除了早餐、午餐、下午茶、晚餐外，每晚八點特別增設晚晚餐時段，用餐價格76折起，適合上班族工作後，用美食搞賞一天的辛勞。

亮點八：貫古穿今的空間設計

餐廳空間由國際知名設計團隊CAP Atelier操刀設計，以飯店著名的宋代藝文生活「瓦舍勾欄」為概念發想，將宋朝說書唱戲的舞台圍欄化成餐檯裝飾的線條，每個主題餐檯就像主廚的廚藝展演舞台，一攤接著一攤的市集設計亦是融合台灣在地飲食文化，打造充滿食趣與感官體驗的當代美食市集，希望做出一餐檯一名店的特色化區隔。

亮點九：流動的時尚伸展台

為了讓空間設計與服務人員成為最美飲食畫面，飯店特邀台籍旅法時尚藝術家黃嘉祥設計師，以宋代服飾元素與色彩為服務團隊量身打造工作制服。宋代宮廷服飾的立領線條、象徵尊貴的亮橘色以及對襟長衫款式等經典元素，都在設計師的巧思下重新演繹宋代風華，呼應整體空間設計概念，成了兼具美學與日常實穿的時尚工作服。

亮點十：氮氣咖啡、生啤酒無限暢飲

全新遠東Café除了軟性飲料，還設置了生啤酒機讓饕客無限暢飲台灣啤酒及青島啤酒，盡情享受大口吃肉大口喝酒的霸氣豪邁。而咖啡界新寵氮氣冰萃咖啡，咖啡控醉心的綿密泡沫與滑順口感，現在到遠東Café也可無限品飲！

祖睿德總經理特別強調：「全新開幕的遠東Café顛覆傳統自助餐型形式，現點現做的美食市集概念強調新鮮看得見，各餐檯每日推出的隱藏版驚喜佳餚讓消費者保有新鮮感，我們還推出周邊文創商品，從主廚特製烤肉醬、多款設計感龍蝦圍裙、彩色吸水杯墊等，延續在遠東Café 用餐的美好回憶，享用各式美食的同時，傳達用餐趣味及生活體驗。我們相當有信心，全新概念的遠東Café將為飯店明年的餐飲業績提升二到三成的營收。」