台灣大腸直腸癌盛行與死亡率第一名皆是「這地區」！醫：腹痛腹瀉、排便習慣改變是警訊

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）據最新癌登資料顯示，大腸直腸癌已蟬聯12年國內十大癌症發生人數之冠。中華民國大腸直腸外科醫學會理事長暨高雄醫學大學附設中和紀念醫院大腸直腸外科王照元教授表示，大腸直腸癌罹患初期通常無明顯症狀，多數病患僅有輕微腹痛、腹脹現象，有時會有經常腹瀉、排便習慣明顯改變、體重減輕、貧血等現象陸續發生，容易輕忽，以致部分病患確診時已進入晚期。此外，腸癌病程惡化快速，容易轉移，若未及時治療，恐造成不可挽回的遺憾。

據國內大型健保資料庫數據研究顯示，2014至2018年台灣大腸直腸癌以南區(雲嘉南)、台北區(北北基宜金馬)及高屏區(高屏澎)盛行率高，南區平均每200人即有1位大腸直腸癌病患，為東區(花東)的1.4倍。且相較於2014年全台大腸直腸癌患者人數約9.5萬人，2018年已首次突破10萬人，顯示大腸直腸癌盛行率有持續上升的趨勢。

而在2018年的死亡狀況前三排名 ，依序為南區每10萬人中就有57人，其次為高屏區49人、東區 43人；且在2014至2018年間因大腸直腸癌死亡的病患人數有逐年上升的趨勢。

王照元表示，大腸直腸癌的成因除家族遺傳病史外，藥物或長期暴露在放射線之下等都是腸癌的高危險因子，飲食習慣亦是關鍵因素，高油炸、高脂肪、高糖以及過多的肉食，纖維攝取不夠等都是容易導致大腸直腸癌的高危險因子。地區資料的差異可能因日常重鹹重甜飲食習慣，加上未能及早篩檢，以致許多病患確診時已進入大腸直腸癌第四期。

王照元理事長說明，「及早發現、及早治療」為降低死亡率之關鍵。所幸，目前已有多款健保標靶藥物，大幅延長存活期、降低副作用，維持晚期病患生活品質。

中華民國大腸直腸外科醫學會副秘書長暨高雄醫學大學附設中和紀念醫院大腸直腸外科張琮琨醫師表示，大腸直腸癌第四期治療方式以化學治療與標靶治療為主，隨著醫學科技進步，目前已邁入個人化醫療，醫師會依照腫瘤位置、數量、病患身體狀況等，進行綜合性評估，量身安排治療計畫，助晚期病患延續希望。惟目前第二線標靶藥物尚未通過健保給付，若政府能放寬健保條件於第二線治療，可望嘉惠更多病患與家庭。

張琮琨呼籲，大腸直腸癌是可以預防的癌症，國人應多攝取蔬果等高纖食物，維持穩定作息，以降低大腸直腸癌發生機率。50歲以上民眾應按時接受兩年一次的免費大腸直腸癌篩檢，高風險族群如有大腸直腸癌家族史的民眾，應主動接受健康檢查、積極追蹤，若有腸道相關症狀，如大便中有血或黏液、大便變細小、經常腹瀉或便秘等，務必盡快尋求專業醫師診斷，守護自身健康。