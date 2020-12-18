報告：中國關押記者數「世界第一！」報導武漢疫情遭逮中國公民記者張展年底受審

中國公民記者張展被捕。根據德國之聲的消息，看守所會安排兩至三個人對張展進行強迫灌食。（圖/中央社） 中國公民記者張展被捕。根據德國之聲的消息，看守所會安排兩至三個人對張展進行強迫灌食。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）自武漢肺炎爆發後，中國公民記者張展以自媒體的形式，於2月至武漢當地重災區，採訪民眾及患者的真實情況，卻被當局指控其涉嫌「尋釁滋事」，並於今年5月中旬將其逮捕，預計年底上海開審。同一時間，國際記者組織近日發表的年度報告中指出，在迫害、拘捕新聞工作者國家中，中國高居世界第一！

公民記者張展報導武肺疫情遭逮

根據香港電台的報導，曾到武漢採訪疫情的公民記者張展，被檢方指控以微信、Twitter、YouTube等媒介，以文字、視頻等方式發布大量「假消息」，並接受境外媒體採訪，惡意炒作疫情，認為其影響惡劣，建議法院判處4年以上、5年以下有期徒刑。

面對當局的控訴，張展拒絕認罪，並於5月被捕時持續絕食至今，她表示，自己所蒐集到的資料都是在武漢社區採訪時，來自居民、藥局、超市等的第一手訊息。根據中央社，海外人道組織稍早在網路上發起聲援行動，目前已獲近千人連署，要求當局放人。

香港電台17日報導，上海浦東新區法院預計本月28日開庭審理張展一案。

這項官司正在面臨更多挑戰。美國自由亞洲電台5日的報導指出，張展的律師不久前因官方壓力而退出，改由打著維權律師旗號、實際上是替當局做「維穩消音」工作的另名律師代理本案。

中國迫害新聞工作者排名世界第一

根據世界兩大記者組織之一「無國界記者」的年度報告，國際間被拘押的記者一共有387人，其中以中國拘捕的人數最多，佔世界總數近三分之一的比例。報告說，在過去的五年中，全球被拘押的記者人數增加了17%。 2015年的數字是328。

「保護記者委員會」的報告與無國界相似，指截至2020年12月1日，全球至少有274名記者因履行工作職責而被監禁，打破了2016年272人的最高記錄。中國逮捕了幾名報導疫情的記者，連續第二年成為全球監禁新聞工作者最多的國家。

兩個組織一致指名中國是全球迫害新聞工作者最嚴重的國家。