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【新冠肺炎+2】來自美國 其中一人為國籍航空機師 發病前4天在台灣

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2020/12/18 14:43
【新冠肺炎+2】來自美國 其中一人為國籍航空機師 發病前4天在台灣

(來源 中央社)

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(18)日公布國內新增2例境外移入武漢肺炎（COVID-19）確定病例(案759、760)，均自美國入境，其中一人是昨日確診者的家人，另一人為國籍航空機師。

指揮中心表示，案759為本國籍50多歲女性，為昨(17)日公布案752之家人，2人11月30日一同自美國搭機返台探親，12月2日入境後，至住處居家檢疫。因案752檢驗確診，衛生單位將案759列為接觸者，經進一步疫調，發現案759自12月4日起有喉嚨癢、咳嗽有痰症狀，且症狀持續未改善，故安排就醫採檢，於今日確診。案759搭機時間為發病前2日，因同班機前後2排座位旅客19人均已檢疫期滿，故列自主健康管理對象。

案760為本國籍30多歲女性，因工作於12月12日前往美國，12月16日返台。個案入境後，至國籍航空公司宿舍居家檢疫，同日出現咳嗽、流鼻水、全身痠痛、發燒等症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。

經調查，與案760同行前往美國之同事中，1人於航程途中曾出現咳嗽症狀，且未佩戴口罩，其餘同行者皆有佩戴口罩。其雖發病前4天在台灣，但本土感染機會低，衛生單位目前已初步匡列9名接觸者，均為個案同行同事，將進一步安排採檢及疫調。

指揮中心統計，截至目前國內累計759例確診，分別為667例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、619人解除隔離、133人住院隔離中。
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