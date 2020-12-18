國旅夯 台南大員皇冠假日酒店「法鬥主題房」亮相

隨著國旅夯，度假旅遊不僅要住的舒適、玩得盡興，更要有創意新亮點。台南大員皇冠假日酒店繼暑假期間推出「鋼鐵機器人主題房」親子家庭房之後，在充滿歡樂的12月，取得汪來汪趣_wdog授權並獨家合作推出「法鬥主題房」雙人陽台房，希望吸引情侶或閨蜜，還是喜歡插畫童趣設計的人，入住萌系法鬥主題房，每日限量4間，風格迥異的法鬥主題房分別有：台南景點篇、蘭花篇、運動篇與名畫篇，法鬥化身成各式各樣的逗趣人物，置身在房間各角落，在疫情期間，儘管只能待在國內旅遊，一樣也能讓身心靈獲得充分的療癒。

搶國旅商機，更看準年輕族群IG打卡熱潮，訴求時尚設計風格的台南大員皇冠假日酒店與汪來汪趣_wdog獨家合作推出每日限量4間的「法鬥主題房」雙人陽台房，每間客房佈置從迎賓入口處、客房、浴室到廁所等，處處充滿逗趣、可愛與搞怪，每房5,180元起，含2客早餐、法鬥房卡鑰匙圈2張(價值300元)、法鬥手工餅乾1組(4片價值500元)、法鬥萬用小提袋(價值490元)。2020年12月25日起開放預訂入住，以上價格需另加5%營業稅與10%服務費。訂房專線06-3911858。

台南大員皇冠假日酒店「法鬥主題房」4間風格各異，營造出不同的趣味，其中台南景點篇，法鬥化身成安平金小姐，不在海邊悲情苦守，則是歡樂的與情郎跑到安平古堡旅遊、在安平老街與劍獅合影或是跳格子、在赤崁樓追逐蝴蝶、搭乘竹筏暢遊四草綠色隧道，與欣賞黑面琵鷺生態等，台南各景點玩透透。

台南每年三月都會舉辦的國際蘭花展，也成了法鬥主題房，法鬥當起了採花情侶，沉浸在蘭花海裡、或在房間內隨興撒花，抑是置身在浴缸中，幻想成貴妃般優雅地享受蘭花出浴，十分逗趣。運動篇中，法鬥變成了超級運動員，登上果嶺打高爾夫、騎乘自行車享受競速之樂、抑或棒球、射擊、乒乓球、舉重還是拳擊，法鬥無所不會，也提前為2021年的奧運會暖身。

「法鬥主題房-名畫篇」則是最具創意想像。「米勒-拾穗」變成了法鬥彎著身子拾骨頭；法鬥化身成耶穌進入了達文西「最後的晚餐」，大啖臺灣豬腿肉；法鬥當了蒙娜麗莎的替身，成為客房內的典藏畫作；更具逗趣的是法鬥變成「維納斯的誕生」，唯美的站在大貝殼上，優雅地漂浮在海上；還有米開朗基羅的「創世紀_創造亞當」、孟克的「吶喊」、拉斐爾「小天使的瑕思」等，創意十足，也讓人不禁會心一笑，法鬥它可以是可愛、可以是搞笑，更可以是歡樂，無論入住哪一種主題房，都能讓您有意想不到的驚喜趣味。

台南大員皇冠假日酒店全新登場的「法鬥主題房」勢必掀起一股搶訂熱潮，入住再贈送法鬥專屬房卡2張，退房後即可當作鑰匙圈或是吊飾，別具紀念性；還有法鬥夾娃娃機的萬用小提袋1只，最具特別的則是西點主廚劉靖晟巧思製作的法鬥手工餅乾，一組4片，分別印上了劍獅法鬥、蘭花法鬥、戴珍珠耳環的少女法鬥與棒球選手法鬥，每款都超級萌發可愛。餅乾的基底則是以杏仁粉取代低筋麵粉，增加香氣與層次，且使用食用顏料印染在糯米紙上，超萌的法鬥手工餅乾忍不住想拿起來跟它同框合拍，可愛到讓人捨不得吃下肚。法國鬥犬的粉絲們，快快相約出遊，一起被法鬥徹底療癒融化吧！訂房專線06-3911858。