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入冬首波冷氣團南下 欣葉薑母花雕鍋物大補帖

By  台灣英文新聞
2020/12/18 13:22
入冬首波冷氣團南下 欣葉薑母花雕鍋物大補帖
入冬首波冷氣團南下 欣葉薑母花雕鍋物大補帖

冷氣團南下，一向給人清新淡雅印象的欣葉日本料理，推出暖身料理來陪大家一起驅寒過冬，無論是暖身的「冬野菜花雕雞」及「滋養薑母鴨」、辛麻帶勁的「青麻椒水煮梅花豬」，或是鮮味富饒的「納豆泡菜健康精力鍋」，都適合冷冬中來上一碗！

除了暖呼呼的料理，也推薦必嚐的著時美味，如宜蘭櫻桃鴨做變化「櫻桃鴨壽司」及小缽「春菊鴨時雨」。另外，料理長運用不同的調味為冬季的小缽增添驚喜風味，如以檸檬汁提鮮的「冰島真鱈肝寒天」、醋味噌酸中帶甘香的「蛾螺醋味噌」、醃漬洛神花的「無花果白酒煮」，細緻清爽的滋味適合品嚐濃郁鍋物前清味蕾。

此外，冬季不可錯過肥美的魚鮮及根莖食材，以油浸方式處理的「鯖魚土佐風押壽司」滑潤口感讓人意猶未盡，還有鬆軟滑嫩的「大甲芋蔗糖煮」、清甜爽口的「冬野菜北寄貝雪中見立」及酥脆炸物「旬蓮根唐揚」，非常適合年終犒賞自己的美食名單。美味又討喜的「和牛散壽司」與「扇貝果香散壽司」，有日本新年期間餐桌上少不了的吉祥意涵，是料理長為歲末迎新帶來的祝福巧思。

現場少不了的季節限定活動，本月壽星用餐，有機會獲得「招福貓陶鈴」吊飾，透過清澈鈴聲在新的一年招來好運，由於推出後詢問度爆表，也開放顧客月底前買一送一，讓願望也加倍。還有孩童聖誕「許願信活動」結合時下超夯的鬼滅之刃玩偶、寶可夢玩偶，12歲以下兒童透過卡片勾選禮物卡，12/19~12/25每個餐期抽出一名幸運兒。冬季料理至2021年2月底前供應，新春期間不妨把握機會嚐鮮與體驗。

更新時間 : 2020-12-18 17:00 GMT+08:00

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