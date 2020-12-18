草莓控注意！台北凱撒Checkers「不能莓有你」浪漫登場

冬季正值草莓盛產的時節，台北凱撒Checkers草莓季限定甜點浪漫登場！今年點心坊主廚也不負眾望在地在此時極具巧思設計共8款超夢幻繽紛「不能莓有你」草莓系列甜點，特別針對食材的嚴格把關，選用苗栗每日新鮮直送的新鮮草莓，製作過程以少油、低糖製作，帶給大家最健康的幸福滋味，而身為草莓控的你是否也有選擇性障礙？每一款都想吃的困擾？唯有台北凱撒讓您不用選擇，八款限定甜點於各餐期輪番上陣，玻璃櫃中宛如珠寶般閃耀的繽紛甜點通通都吃得到，現場更貼心安排專業咖啡師在現場為大家手沖精品咖啡，一起感受微酸風味輕烘焙咖啡與酸甜草莓甜點共譜出的相乘美味！活動期間至2021/3/31止，選購【一起堅強】自助餐券套票優惠，平日午餐時段僅620元，平日晚餐與假日午晚餐時段只要820元，平假日下午茶時段雙人價880元(原價1,276元)，相當於69折的超值優惠，今年冬天就讓草莓「甜」滿你心！

在這個令人無法抗拒的草莓季節，盡情享受草莓的甜美滋味吧。台北凱撒Checkers自助餐主廚推出8款超誘人的限定甜點輪番上陣，種類豐富到幾乎涵蓋所有你想得到的經典甜品，包含了鮮豔欲滴的「草莓檸檬塔」、一放上就會被秒殺的「草莓奶酪」、低調奢華的「草莓馬卡龍」…等，還有絕不能錯過經典必吃的「草莓生乳捲」，濕潤綿密的蛋糕體中捲入酸甜草莓，以及奶香十足的鮮奶油滋味柔和適中不甜膩，一口接一口停不下來。

外型精巧如藝術品般的「草莓芙蓮」，將上下兩層濕潤香甜的海綿蛋糕夾入排排站的新鮮草莓與濃郁香草白巧克力甘納許中，尾韻夾帶誘人的草莓鮮甜香氣，是冬季最療癒的幸福甜點；簡單卻華麗的「草莓泡芙」，皮香酥脆，新鮮草莓與冰涼細緻的卡士達餡相互交融，呈現口感多層、甜蜜香氣十足的精緻美味；主廚私藏的「草莓提拉荔枝杯」，以荔枝凍作為基底搭上奶香十足的馬斯卡彭，以及主廚新鮮現煮的草莓奶餡，甜度適中的酸甜滋味，堆疊出更高的香氣層次，讓人每一口都超滿足，多款超人氣的草莓夢幻逸品，絕對值得草莓控們攜手朝聖！

詢問度破表的季節限定「草莓果漾雪戀」招牌蛋糕，使用日本進口的金玫瑰麵粉製成口感輕柔蓬鬆的戚風蛋糕體，搭配絲滑順口兵庫縣中澤鮮奶霜與新鮮草莓點綴，風味清新雅緻，適合佳節相聚時與親朋好友細細品嚐的幸福甜點，每顆定價980元，凡於活動期間持Checkers用餐發票即可享有85折優惠(833元)，另加入「台北凱撒大飯店」FB粉絲專頁並打卡分享草莓甜點照片即可享有8折優惠(784元)，邀您一同來感受酸甜的草莓在口中蕩漾出幸福的戀愛滋味。