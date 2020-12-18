【SOGO經營權案】台灣涉貪立委蘇震清、廖國棟　立法院會18日無異議同意「延長羈押」

立委蘇震清被控涉收賄，日前遭檢方起訴。圖為台北地方法院11月20日提訊在押的蘇震清（左）。（中央社檔案照片） 立委蘇震清被控涉收賄，日前遭檢方起訴。圖為台北地方法院11月20日提訊在押的蘇震清（左）。（中央社檔案照片）

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）立法院會今天(18日) 進行報告事項議程，對於司法院函轉北院函，請立法院許可涉貪立委蘇震清、廖國棟的延長羈押案，經會議主席、立法院長游錫堃詢問在場立委，並未有人提出異議下通過，許可延長羈押。

前太流公司負責人李恆隆涉嫌透過是知顧問公司總經理郭克銘等人，行賄立委蘇震清等人，透過公司法修法或舉辦公聽會，施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，企圖奪回SOGO經營權。台北地檢署9月間依貪污治罪條例等罪嫌起訴。

台北地方法院審理立委涉貪案移審庭，9月22日認定民進黨立委蘇震清、國民黨立委陳超明、廖國棟有羈押禁見必要，旋即函請立法院許可；立法院當天經過朝野協商，各黨團同意列入院會臨時報告事項，並於院會中予以許可羈押。

由於羈押期限將屆，台北地院12月4日諭知陳超明以新台幣500萬元交保，並限制住居、限制出境、出海，外界關注蘇震清、廖國棟是否續押。

司法院於12月8日發函給立法院，並在說明中提到，依據中華民國憲法增修條文第4條第8項規定，有徵詢立法院許可的必要；對此，中央社報導，游錫堃14日召集朝野協商並達成共識，15日的程序委員會將會把此案排入院會報告事項，立法院會定於18日處理。

此外，協商舉行前，蘇震清發陳情函，請游錫堃與各黨團，審慎考量「駁回續押」。

陳情函內也提出，現任立委身負選民期待，即使牽涉到司法訴訟，也不應任意縮減現任立委參與議事的權能，立法院已經同意羈押立委一個會期，如果繼續同意羈押，恐怕侵害到當事人的司法人權及傷及民主憲政的發展。

立法院會18日進行報告事項議程，對於「司法院函轉台灣台北地方法院函，為立法委員蘇震清、廖國棟涉嫌貪污等案件，應予延長羈押，依中華民國憲法增修條文第4條第8項，請本院許可延長羈押」案，游錫堃詢問在場立委有無異議，並無人表示異議，因此該案通過。

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