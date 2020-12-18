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台北「循秘旅途」富邦藝旅推循環設計　「沉寂」在美好垃圾堆中「重生」

台灣設計研究院推出「循秘旅途」計畫，首於台北知名飯店富邦藝旅為示範場域，結合國內13家循環設計品牌選物，打造2間循環體驗的示範房，並規劃瑜珈、工作坊、手作水果酒等有趣體驗。

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2020/12/18 10:16
台灣設計研究院推出「循秘旅途」計畫，率先於富邦藝旅登場(圖/台灣設計研究院)

台灣設計研究院推出「循秘旅途」計畫，率先於富邦藝旅登場(圖/台灣設計研究院)

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)台灣設計研究院推出「循秘旅途」計畫，首於台北知名飯店富邦藝旅為示範場域，結合國內13家循環設計品牌選物，打造2間循環體驗的示範房，並規劃瑜珈、工作坊、手作水果酒等有趣體驗。

睡在垃圾堆裡也能很享受？台灣設計研究院致力將循環設計帶入生活，並以發展永續為目標，此次推出「循秘旅途」（Circle Journey）計畫選定台北富邦藝旅做為示範場域，使用台灣多家品牌回收再造產品，打造兩間充滿設計質感的房型。

由岩升創意及雙好設計共同合作，此次規劃的兩間客房各以「綠能」與「節能」為主題，第一間房間為「Livingreen Room重生」，以綠能發想，利用花店剩料花材、台灣原生植栽，展示生命循環且生生不息的期待，讓綠意繼續蔓延。

第二間房「Hiddenspace Room 沉寂」以節能為主軸，透過光線設計延伸大地色系，展現土地沈寂但充滿生命力的沉潛動能。兩間房間配合循環選物與服務再設計，讓民眾從踏進空間就開始體驗循環設計。

台北「循秘旅途」富邦藝旅推循環設計　「沉寂」在美好垃圾堆中「重生」
「重生」房型(圖/台灣設計研究院)

台北「循秘旅途」富邦藝旅推循環設計　「沉寂」在美好垃圾堆中「重生」
「沉寂」房型(圖/台灣設計研究院)

房內的水杯使用【春池玻璃】回收玻璃重新手工轉化成優雅十二面稜角的馬克杯；床頭閱讀燈使用【台電文創】退役設備廢棄媒材製成的whimsE010；舒適柔軟的【林果良品】廢棄皮革室內拖鞋、洗澡時使用不需塑料包裝更可完全分解的【SESN】輕鬆俐落的外用洗沐；取自舊門框木料廢材製作音箱的【minfort】手工音響。

大型傢俱也有循環的身影，【REHOW】與【雙好設計】利用場域提供者富邦藝旅的廢棄床單、布巾、洗標等重新縫製為拼布抱枕套、床尾巾、床頭板繃布；邊桌使用【眠豆腐】再生紙漿製成的超展開床邊櫃、【衣纖木環保傢俱】將廢衣布料變成百變椅子，更可回收再製至少四次。

此外，住房專案包含兩場循秘小旅行─「帶記憶去旅行」、「咖啡與綠」，同時可加購體驗「《潮州釀》手作時令水果酒體驗」、「冥想靜心瑜珈」旅程。

「循秘旅途」計畫是由飯店、場域空間、設計品牌一同打造的循環體驗，在這個平台上消費者不僅能夠體驗循環設計，更是能認識台灣的循環好物，從細節中體驗設計帶來的美好。

台北「循秘旅途」富邦藝旅推循環設計　「沉寂」在美好垃圾堆中「重生」
《潮州釀》手作時令水果酒體驗由貳房苑LivinGreen帶領，聽著產地水果履歷故事，將當令水果釀一壺微醺。從處理水果開始，接著準備釀漬，完成自己獨一無二的釀酒，等待未來開封記憶。(圖/台灣設計研究院)

台北「循秘旅途」富邦藝旅推循環設計　「沉寂」在美好垃圾堆中「重生」
【帶記憶去旅行】REHOW 永續自助吧展示多樣創意紡織廢料，限定改造商品與廢棄褲腳創意手提袋材料包。可以購買回家自行完成創作，亦可加上屬於自己的創意廢料，例如衣標、衣服圖樣等創作出屬於自己風格的手提袋，體會循環再製的升級價值。(圖/台灣設計研究院)
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