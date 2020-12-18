台灣指揮中心: 莫斯科芭蕾舞團若16日首演仍屬「自主健康管理」期間、明顯違法 主辦單位疑不知規定險釀破口

莫斯科古典芭蕾舞團至17日累計有8人確診感染武漢肺炎，在台演出確定全部取消，主辦單位聯合數位文創晚間在國家戲劇院1號門處，開放民眾詢問、... 莫斯科古典芭蕾舞團至17日累計有8人確診感染武漢肺炎，在台演出確定全部取消，主辦單位聯合數位文創晚間在國家戲劇院1號門處，開放民眾詢問、辦理退票相關事宜。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）莫斯科古典芭蕾舞團有8人確診武漢肺炎，台灣指揮中心表示，其餘44名須居家隔離團員將在今天(18日) 分3班航班離台。

莫斯科古典芭蕾舞團原訂在台演出，但16、17日接連傳出有團員確診感染武漢肺炎，節目宣告取消，國家戲劇院1號門門口，也張貼演出取消公告。中央社

至於接受隔離為何可以離開，莊人祥18日說，以往也有商務縮短檢疫或因奔喪等緊急需求而離開隔離/檢疫處所，俄羅斯團在居家隔離時離開，並非首例。

莫斯科芭蕾舞團意外衍生案外案，依防疫規定，藝文團體須完成14天居家檢疫和7天自主健康管理後才可登台演出，主辦單位 (聯合數位文創股份有限公司) 疑因不知規定，竟安排自主管理期間登台演出，險釀破口。

原訂16日晚在台首演的莫斯科古典芭蕾舞團，有4名俄羅斯籍團員17日確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病/新冠肺炎，COVID-19），主辦單位臨時宣布演出喊卡，指揮中心也緊急針對其餘48名團員進行二次採檢，再發現4人確診，在台演出全部取消。

然而，就在芭蕾舞團爆發確診個案後，中央流行疫情指揮中心才發現，主辦單位雖替舞團成員安排14天居家檢疫，卻在還沒完成7天自主健康管理之前，就安排舞團登台演出，也沒有向指揮中心專案申請，早已違反規定。

根據文化部官網「藝文人士疫期期間來台作業說明」規範，所有入境從事藝文活動的藝文人士，須配合14 天居家檢疫及7天自主健康管理防疫措施，才可免專案申請，凡是無法在入境21天以後才展開演出者，通通都要向指揮中心專案申請，並提出防疫計畫。

中央社引述疫情指揮中心發言人莊人祥17日晚受訪表示，根據規定，入境者在自主健康管理期間，不可在沒戴口罩狀況下到公共場所，主辦單位可能誤以為居家檢疫14天後就能外出活動，甚至上台表演，險釀破口。

莊人祥指出，由於舞團演出在即，指揮中心只好緊急改採「藝文泡泡」方式補破網，要求主辦單位自費採檢，盡可能降低風險，不料意外驗出4名確診者，才讓表演臨時喊卡。

他強調，藝文團體來台如違反自主健康管理規定，可依照「傳染病防治法」第58條，開罰新台幣1萬至15萬元，但這次舞團因二採又見確診者，後續演出通通取消，也未登台表演，所以不會開罰。

不過，莊人祥說，此事就是記取經驗，未來若有藝文團體要來台，除非向指揮中心申請「藝文泡泡」專案，否則一律要經過14天居家檢疫加上7天自主健康管理，才可免向指揮中心申請。