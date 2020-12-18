各地氣溫回升中南部多雲到晴 北台灣入夜將變天

中央氣象局指出，周五晚開始下一波東北季風增強，氣溫又會下降，北台灣水氣也再增多。 中央氣象局指出，周五晚開始下一波東北季風增強，氣溫又會下降，北台灣水氣也再增多。 (來源 中央社)

中央氣象局指出，今天白天各地氣溫稍回升，中南部整天多雲到晴天氣，北部、東半部仍有局部短暫雨，但降雨範圍不大，今晚開始下一波東北季風增強，氣溫又會下降，北台灣水氣也再增多。

氣象局表示，今天白天東北季風稍減弱，各地氣溫稍回升，苗栗以北白天高溫可以回升到攝氏20、21度，中部及宜花約22至24度，南部及東南部高溫約25至27度，今晨最低是嘉義的13.9度，台南以北及宜花低溫普遍約14至18度，其他地區約19、20度。

氣象局說，白天北部、東半部仍有局部短暫雨，但降雨範圍不大，今晚開始下一波東北季風增強，因此氣溫又會下降，北台灣水氣也再增多，尤其基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有局部大雨的機率，而北部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，外出需攜帶雨具備用，至於中南部整天為多雲到晴的天氣。

由於北台灣過去一段時間連日降雨，氣象局提醒土壤含水量偏高，北台灣山區容易有坍方及落石，前往上述區域務必注意安全。

此外，東北季風增強，今晚起桃園至台南、東部、東南部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至10級強陣風，新北市及東北部沿海空曠地區亦有較強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪；而台灣東南部及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率，海上作業或活動請注意安全。

根據環保署空氣品質預報資訊，北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「普通」等級；高屏東局部地區短時間可達橘色提醒等級。