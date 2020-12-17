日本新冠肺炎新增確診3202例創新高 東京發特別警報

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）日媒報導，截至日本時間下午6時40分左右，新增武漢肺炎確診3202例，創新高紀錄；東京都並發布「年底與年初武漢肺炎特別警報」。

綜合日媒報導，日本今（17）日新增武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診數超過3202例，創單日新高。12月9日至15日的一週內確認人數超過了1.8萬人（日均約2570人），與之前兩週的單週新增1.5萬多人相比大幅增加。

而東京都今天新增武漢肺炎確診822例，已連續2天創新高紀錄，東京都知事小池百合子今天召開記者會表示，對於疫情需要再更有危機感，由於今年底與明年初是民眾活動較多的時期，傳染風險也高，東京都發布「年底與年初武漢肺炎特別警報」。

東京都將醫療體制分為4個警戒等級，今天專家會議通過，因都內武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情擴大，首度將醫療警戒等級提到最嚴重的「醫療體制緊迫」。

東京都因武漢肺炎的住院患者增加，難以兼顧其他的一般醫療，必須強化抑制武漢肺炎患者人數成長，尤以控制重症患者數成長最為重要。現在醫療體制保留的資源已全部投入，只能盡力減少病例。

東京自11月中旬起單日新增感染人數經常達到5至600人，而最近7天的日均人數，本月13日超過500人，16日進一步上升至534.4人。